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1 час назад

Риз Уизерспун на Новый год вместо елки наряжает статуэтку «Оскара»

Inc-News

Полтора десятилетия назад артистка была триумфатором церемонии награждения.

Риз Уизерспун вместо елки наряжает статуэтку «Оскара»
Фото: Inc-NewsInc-News

Голливудская актриса Риз Уизерспун не скрывает, что больше других праздников обожает Рождество и Новый год, в связи с чем всегда заботливо украшает свое жилище.

Только вот елка в ее доме отнюдь не является главным атрибутом праздничного настроения.

Да, если судить по кадрам из ее соцсетей, актриса наряжает и елку. Но та обычно где-то стоит на заднем плане.

Зато на главном фоне статуэтка «Оскара», которую артистка каждый год перед праздниками заботливо наряжает: надевает на нее яркую шляпу и повязывает вокруг шеи теплый уютный шарф, чтобы «Оскар» не подхватил простуду в холодное время года.

Такая забота не удивительна. Эта статуэтка является самой большой наградой Риз Уизерспун, которую она получила за главную женскую роль в фильме «Переступить черту» в 2006 году.

Новый год 2023,Риз Уизерспун,
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