Риз Уизерспун вместо елки наряжает статуэтку «Оскара»

Полтора десятилетия назад артистка была триумфатором церемонии награждения.
Голливудская актриса Риз Уизерспун не скрывает, что больше других праздников обожает Рождество и Новый год, в связи с чем всегда заботливо украшает свое жилище.
Только вот елка в ее доме отнюдь не является главным атрибутом праздничного настроения.
Да, если судить по кадрам из ее соцсетей, актриса наряжает и елку. Но та обычно где-то стоит на заднем плане.
Зато на главном фоне статуэтка «Оскара», которую артистка каждый год перед праздниками заботливо наряжает: надевает на нее яркую шляпу и повязывает вокруг шеи теплый уютный шарф, чтобы «Оскар» не подхватил простуду в холодное время года.
Такая забота не удивительна. Эта статуэтка является самой большой наградой Риз Уизерспун, которую она получила за главную женскую роль в фильме «Переступить черту» в 2006 году.