Риз Уизерспун вместо елки наряжает статуэтку «Оскара»

Полтора десятилетия назад артистка была триумфатором церемонии награждения.

Фото: Inc-News Inc-News

Голливудская актриса Риз Уизерспун не скрывает, что больше других праздников обожает Рождество и Новый год, в связи с чем всегда заботливо украшает свое жилище.

Только вот елка в ее доме отнюдь не является главным атрибутом праздничного настроения.

Да, если судить по кадрам из ее соцсетей, актриса наряжает и елку. Но та обычно где-то стоит на заднем плане.

Зато на главном фоне статуэтка «Оскара», которую артистка каждый год перед праздниками заботливо наряжает: надевает на нее яркую шляпу и повязывает вокруг шеи теплый уютный шарф, чтобы «Оскар» не подхватил простуду в холодное время года.