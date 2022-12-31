Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Как накрыть праздничный стол за 30 минут: советы шеф-повара

Вечерняя Москва

Существует ряд блюд для праздничного стола, которые готовятся очень быстро. В частности, к подобным блюдам относятся многие салаты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал шеф-повар Андрей Котов.

Как накрыть праздничный стол за 30 минут: советы шеф-повара
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Смотря что у вас в холодильнике есть. Самые простые варианты — салаты, они всегда быстро готовятся. Можно приготовить оливье, салат с куриной грудкой, салат «Цезарь», — рекомендовал эксперт.

По словам шеф-повара, за 30–40 минут вполне реально приготовить замаринованное мясо, просто положив его в духовку. Еще быстрее готовится рыба, уточнил он.

Есть и другие блюда, которые можно быстро поставить на праздничный стол, заметил собеседник «ВМ».

— Простой вариант — винегрет: нужно порезать кубиками и заправить маслом. Макароны можно сварить за семь минут. Маслом и сыром заправили — вот и готово блюдо, — посоветовал Котов.

Также неплохой вариант — канапе, отметил эксперт. Их можно собрать за две минуты: например, со слабосоленой семгой, сыром маскарпоне и оливковым маслом. Слабосоленую семгу можно добавить не только в канапе, но и в салат, резюмировал эксперт.

Новый год 2023,Андрей Котов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители