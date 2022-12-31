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2 часа назад

Эксперт раскрыл лайфхак, как провести всю ночь на каблуках и не устать

Диана Товсепова

Уже почти наступил 2023 год, и многие из нас будут отмечать праздник на домашней вечеринке, в ресторане или в ночном клубе.

Лайфхак: как провести всю ночь на каблуках и не устать
Фото: PxherePxhere

Те, кто собирается провести всю ночь на каблуках зачастую переживают, что ноги в такой обуви сильно устанут и ходить станет невыносимо.

Эксперт по уходу за ногами Лиза Кей поделилась своими главными советами по подготовке ваших ног и пяток к вечеру.

Лиза, основатель компании Sole Bliss, специализирующейся на "здоровой" обуви, говорит, что один из лучших способов перестать уставать от обуви — натирание дезодорантом боковых сторон ступней.

Это может помочь уменьшить угрозу натирания ступней и пяток.

Говоря об уловке с дезодорантом, эксперт объяснила:

"Это создаст барьер между вашей кожей и обувью, который поможет предотвратить натирание пятки. Когда вы носите каблуки всю ночь, ваши ноги могут естественным образом потеть, а дезодорант поможет удержать эту влагу и не довести до состояния, когда появится раздражение и волдыри"

Лиза также предложила правильно подбирать обувь по форме стопы, избегать слишком высоких каблуков и отдавать предпочтение паре кожаных туфель вместо тканевых:

"Независимо от того, узкая у вас ступня или широкая, вы должны выбрать правильную форму обуви для вашей стопы. Если у вас широкая ступня, квадратные и закругленные носы у обуви часто подходят больше, чем острые".

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