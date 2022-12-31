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2 часа назад

Врач-гастроэнтеролог отвечает на вопрос, что будет, если выпить шампанское с пеплом от бумаги

Чемпионат.com

Разбираемся, насколько опасна для здоровья новогодняя традиция.

Что будет, если выпить шампанское с пеплом от бумаги
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сама по себе бумага не предназначена для употребления в пищу. Если сжечь её не полностью и просто запить шампанским, особенно если клочок бумаги оказался достаточно большим, могут возникнуть проблемы с пищеварением.

Новогодний стол и так ломится от обилия тяжёлых блюд, салатов, нередко приправленных майонезом, алкоголя. Так стоит ли дополнительно нагружать работой пищеварительную систему?

Вдохновляйтесь историями наших героев, которые встретили праздник трезвыми и не пожалели.

Если же вы не можете отказать себе в соблюдении новогодней традиции, можно написать желание на маленьком клочке белой бумаги, который нужно полностью сжечь. Небольшое количество пепла в шампанском не нанесёт серьёзного вреда.

В данном случае для организма намного важнее количество выпитого алкоголя. Тем, кто страдает проблемами с желудочно-кишечным трактом, лучше и вовсе отказаться от игристого напитка. Кислый и газированный напиток может спровоцировать обострение заболеваний системы пищеварения.

В предыдущем материале рассказали, кому нельзя есть мандарины.

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