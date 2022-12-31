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4 часа назад

Россиянам назвали способ пьянеть медленнее

Секрет Фирмы

Часто Новый Год превращается в обычную пьянку и заканчивается сакраментальным «лицом в салат». Но в таком случае от праздника ничего не остаётся вовсе. Поэтому диетолог Елена Соломатина в беседе с «Лентой.ру» дала несколько дельных советов, как можно пьянеть медленно. По ее словам, надо побольше есть и пить воду, чтобы потом наутро чувствовать себя как огурчик.

Россиянам назвали способ пьянеть медленнее
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Прежде всего, есть такой совет: выпить 20-30 грамм алкоголя часа за два до предполагаемого застолья. Тогда в печени начнет заранее вырабатываться фермент алкогольдегидрогеназа и наш организм будет подготовлен. Далее, алкоголь необходимо закусывать, причем, не лимончиком или шоколадкой, а плотными вязкими блюдами», — посоветовала она.

По ее словам, для закуски подойдут картошка или холодец.

Кроме этого, надо избегать газированных напитков или смешивания алкоголя. Особенно это правило работает, если речь идёт о чередовании напитков, изготовленных из разных материалов, например из винограда и пшеницы.

«Обязательно пейте воду. Часто плохое самочувствие сопровождает нас на следующий день из-за того, что алкоголь вызывает обезвоживание. Да и закуски, салаты тоже требуют много воды», — добавила она.

Также она посоветовала налегать на продукты с витамином С: цитрусовые, шиповник или квашеную капусту. А в последней ещё и содержится янтарная кислота, которая помогает от похмелья.

Ранее диетолог Елена Тихомирова рассказала, как избежать похмелья после Нового года.

Новый год 2023,Елена Соломатина,
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