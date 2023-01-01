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28 минут назад

Стали известны правила идеального разгрузочного дня после застолья

Секрет Фирмыиещё 1

Богатые застольями новогодние праздники на время меняют привычный рацион: мы едим много сладкого, жирного, острого. Так что разгрузка после праздников очень важна. Грамотно и вовремя проведенные «очищающие» мероприятия действительно помогают метаболизму вернуться в нормальный режим. Но и к разгрузке нужно подходить с умом, отметил диетолог Алексей Ковальков.

Стали известны правила идеального разгрузочного дня
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, те, кто хочет разгрузить организм после новогоднего застолья, должны начать день со слабительного и микроклизмы. С очищения кишечника, проще говоря. После малоприятной, но полезной процедуры, в этот день надо правильно питаться.

Желательно есть больше клетчатки и меньше жиров: они обладают свойством залипать в кишечнике, а жира после праздничного застолья, мягко говоря, немало.

«Берёте девять яичных белков — их не нужно есть сырыми, можно отваривать, пожарить, запечь, и распределяете на день. Едите их вместе с гранулированными отрубями и запиваете чаем или кофе», — пояснил эксперт.

Но нашему организму нужны ещё и углеводы. Диетолог отметил, что их идеально получать из грейпфрута. Понадобятся два крупных грейпфрута, их можно разделить на четыре части и равномерно съесть в течение дня. Заканчивать разгрузочный день можно двумя яичными белками. И в целом лучше не лениться и побольше двигаться, ведь движении перистальтика кишечника улучшается.

Ранее врач дал рекомендации россиянам, как отмечать Новый год так, чтобы не допраздноваться до инсульта. Он назвал и часы, в которые опасность таких тяжелых последствий максимальна.

Новый год 2023,Алексей Ковальков,
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