5 крутых идей, что можно подарить на Рождество

Если ваша фантазия о том, чем порадовать близких, иссякла ещё перед Новым годом, наш топ-5 недорогих и приятных подарков - именно то, что вам нужно.

Фото: 1Рег_2x2.su (Благовещенск) 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

5. Сладости. Эта традиция зародилась ещё в древние времена, когда лакомства считались символом богатства и изобилия.

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Сладкий подарок будет хорошим по двум соображениям.

Во-вторых, к 7 января у большинства соотечественников уже заканчиваются новогодние запасы конфет, печенья и мороженого.

Во-первых, 7 января заканчивается православный Рождественский пост, во время которого верующие добровольно отказывались в том числе от шоколада и прочих вкусностей - на 40 дней. Поэтому коробочка птичьего молока или даже торт, врученные от души, их, скорее всего, порадуют.

Единственное ограничение – не дарите сладкое детям без разрешения их родителей: после визитов родственников и ёлок ребенок часто уже перекормлен конфетами и цитрусовыми, так что любая добавка сверх меры может вызвать у него аллергию.

4. Символика праздника. Это могут быть свечи с бело-голубыми узорами (традиционный цвет Рождества – белый), ёлочные игрушки в виде звезд или ангелов, которые можно добавить на ёлку к новогодним, чтобы «обновить» ощущение праздника.

Самый узнаваемый символ Рождества – восьмиконечная Вифлеемская звезда. Можно дарить сами звезды – например, поделки, сделанные из мишуры и проволоки или вкусное печенье с такой формой. А можно – вещи, звездами украшенные, например, скатерти, салфетки, шкатулки или открытки.

3. Домашние вещи. Рождество – праздник, который традиционно встречают в кругу семьи, поэтому подарки на него могут быть и практичными, для наведения семейного уюта: тёплый плед, удобные тапочки, новая сковородка, подписка на интересный журнал.

Такие вещи лучше всего дарить старшим членам семьи – родителям, бабушкам и дедушкам. Они должны выражать ваши особенное внимание и заботу о них.

2. Приключение для себя. Можно вынести празднование Рождества и за рамки собственного дома – например, сходить в гости к друзьям, с которыми вы давно не виделись, а то и вообще собраться шумной компанией на улице, выучить несколько колядок и пойти делиться радостью и хорошим настроением с совершенно незнакомыми людьми – заодно познакомитесь и конфет заработаете.

Этот праздник – хороший повод выбраться из четырёх стен, выйти за рамки привычного круга семейного общения. Отмечать его очередным застольем при этом вовсе необязательно.

1. Приключение для других. Представьте себя добрым волшебником и устройте праздник для тех, кто рядом – например, сводите детей на каток, на горку или на рождественское представление. Дети при этом могут быть не только свои, но и соседские.

Достаньте уцелевшие после Нового года бенгальские огни и хлопушки и устройте праздничную иллюминацию в своем дворе – разумеется, с соблюдением всех правил пожарной безопасности.