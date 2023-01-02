Как похудеть после новогодних застолий

Новогодние каникулы – это, в том числе, и многочисленные застолья. Многие, кто следит за питанием, делают на это время короткую паузу, а спустя неделю с ужасом видят цифры на весах. Разбираемся, чем опасно переедание и как питаться, чтобы не набрать лишнего.

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Риски при переедании

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Переедание на зимних каникулах часто приводит к обострению панкреатита и желчнокаменной болезни, рассказала Москве 24 врач-диетолог, член ассоциации диетологов и нутрициологов России Марина Макиша. Гипертоникам стоит помнить, что злоупотребление алкоголем вкупе с перегруженным пищеварением зачастую повышает давление.

Особенно внимательно следить за рационом необходимо диабетикам, отметила диетолог. "Если они позволяют себе нарушения по разрешенной еде, могут наблюдаться скачки и по сахару, и по инсулину", – сказала Макиша.

Плотное застолье только в новогоднюю ночь не станет причиной чрезмерного набора веса. Однако ощутимо "поднабрать" вполне реально, если переедать в течение всех каникул, предупреждает врач.

"Организм так устроен, что за сутки не может набрать больше 300-400 граммов жировой ткани. Если переедать каждый день, за каникулы легко прибавить от двух до трех килограммов", – сказала врач-диетолог.

Бдительными стоит быть тем, кто жестко ограничивал себя в пище перед Новым годом. "При выходе из диеты есть хочется сильнее. Учитывая, что на столе в новогоднюю ночь, как правило, изобилие, люди переедают. Плюс у них есть склонность к накоплению жиров, потому что диета обычно подразумевает дефицит калорий", – рассказала диетолог.

Также набору веса способствует алкоголь. Пока он есть в крови, жировые запасы не "горят", объясняет врач. К тому же мозг в таком состоянии утрачивает функцию контроля, из-за чего повышается аппетит. Максимум один-два бокала шампанского обойдутся без риска потолстеть, считает Макиша.

"На 150 миллилитров приходится в районе 100 килокалорий. Это не так много. Поэтому два бокала шампанского можно себе позволить, не сильно переживая за вес", – сказала эксперт.

Однако более крепкий алкоголь и в большей дозе может привести не только к лишним килограммам, но и серьезным проблемам со здоровьем, добавила врач.

Как правильно питаться

Принцип похудения базируется на простом правиле – необходим дефицит калорий. В среднем женщинам стоит ориентироваться на 1 800–2 000 килокалорий в день, мужчинам – до 2 500, указала Макиша.

Если в Новый год мы перегрузили пищеварительную систему, со 2–3 января лучше устроить один-два разгрузочных дня. Для этого следует перейти на питание в районе 500–700 килокалорий.

"Например, пить кефир, съесть овощной салат и нежирную птицу", – рекомендовала Макиша.