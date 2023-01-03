Как мандарины стали символом Нового года

Мандарины в России традиционно считаются символом Нового года. Однако покупать эти оранжевые фрукты к празднику в нашей стране стали только во второй половине XX века.

История этой традиции берет свое начало в Китае. Тысячу лет назад мандарины стоили немалых денег, и было принято дарить два этих фрукта на Новый год как символ благополучия. Все дело в том, что слова «золото» и «пара мандаринов» созвучны в китайском языке.

В Россию мандарины впервые попали из Германии в 1870-х годах. Тогда они еще не являлись символом Нового года и Рождества, так как доставить их к торжеству не успевали.

В 1890-х годах Абхазия начала выращивать мандариновые деревья и привозить плоды в Россию. Доставка занимала меньше времени, и к Новому году обеспеченные жители больших городов могли купить этот фрукт. Мандаринами украшали елку, их часто заворачивали в золотую или серебряную фольгу.

Вплоть до 1960-х годов мандарины были редким лакомством на столе у простых людей, и только в 1963 году в СССР доставили груз из Марокко. После этого фрукты стали привозить регулярно к Новому году. Мандарины были практически единственным свежим фруктом, который можно было подать к праздничному столу. Именно с тех пор мандарины стали символом Нового года у жителей СССР, а потом и у россиян.