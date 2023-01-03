Как весело провести новогодние праздники с детьми

Новогодние праздники — не только повод отдохнуть и объесться оливье, но и возможность провести целую неделю с семьёй без отвлекающих факторов. Если детям становится скучно уже на второй-третий день праздников, возможно, стоит подумать над развлечениями для всех поколений.

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Тлум.Ру предлагает 8 способов развлечь мальчиков, девочек и их родителей на новогодних праздниках.

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№ 1. Совместная готовка

Это и весёлое времяпрепровождение, и полезный урок для детей. Соберитесь все вместе на кухне и приготовьте то, что давно мечтали попробовать — самым простым может стать традиционное для Нового года имбирное печенье, но можно взять и рецепт посложнее, например, торт.

№ 2. Зимние прогулки

Выходите на улицу — это весело! Прогулки гарантированно заряжают хорошим настроением и бодростью — главное, не забывайте тепло одеваться. На улице можно лепить снеговиков, делать снежных ангелов, играть в снежки и снова лепить снеговиков. Да и выбор активных видов спорта очень широк: коньки, санки, лыжи, сноуборд — для профессионалов. А если вы устали, можно всей семьёй отправиться в ближайшее кафе и поболтать за кружкой тёплого чая или какао.

№ 3. Семейный киновечер

Если погода к прогулкам не располагает, самое время греться дома — можно устроить целый семейный киновечер с пледами и попкорном. Для подобных посиделок больше всего подходят именно новогодние мультфильмы — они помогают продлить атмосферу праздника. Если не знаете, что выбрать, обращайтесь к нашей подборке.

№ 4. Новогодние ярмарки

Многие города организуют новогодние и рождественские ярмарки, которые действуют все праздничные дни. На них можно купить выпечку, горячие напитки, новогодние украшения, игрушки и даже сувениры из разных концов России. Иногда на таких ярмарках ставят аттракционы — так можно не только зарядиться новогодним настроением, но и весело провести время.

№ 5. День рукоделия

Займитесь любимым хобби, на которое не хватало времени целый год, или попробуйте новое веселое дело, которым можно заниматься всей семьёй. Зимой можно сделать кое-что полезное — например, смастерить вместе скворечник и повесить его во дворе, чтобы птичкам было чем питаться в холодное время года.

№ 6. Пригласите гостей

Можно устроить настоящую новогоднюю вечеринку или просто уютные посиделки — главное, чтобы детям тоже было чем на них заняться. Вы наверняка давно не виделись с родными и друзьями, так что свободные деньки в январе — хороший повод позвать их в гости и обменяться подарками с закусками, напитками и весёлыми играми.

№ 7. Вечер настольных игр

У вас наверняка найдётся одна-две настольные игры, которые вы раньше даже не открывали, потому что вечно были заняты. Самое время стряхнуть с них пыль и устроить семейный вечер игр. Главное — не поссориться за партией в «Монополию», эта игра известна тем, что рушит отношения.

№ 8. Старый Новый Год