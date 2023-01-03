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1 час назад

Психолог назвала дозу алкоголя, которая может вызвать депрессию к концу праздников

Газета.Ru

Психолог Галина Руснак заявила, что чрезмерное употребление алкоголя во время новогодних праздников может стать причиной депрессии. Об этом она сообщила изданию Life.

Доза алкоголя, которая может вызвать депрессию к концу праздников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, многие думают, что шумные компании и гости защитят от плохого настроения, но это не так.

Она добавила, что в первую очередь это касается трудоголиков, которых «может мучить чувство вины за напрасно потраченное время». Поэтому лучше внести в график новогодних праздников как можно больше спорта и прогулок на свежем воздухе, а также » минимум три безалкогольных дня».

Ранее психолог рассказала, как отказать родственникам, которые напрашиваются в гости.

Психолог Ольга Романив отмечает, что придется проявить твердость и четко обозначить границы решения, а для сглаживания недовольства можно предложить встречу в другие дни, например, на нейтральной территории.

До этого педагог рассказала, когда опасно отпускать подростка на новогоднюю вечеринку с друзьями.

Новый год 2023,Ольга Романив,
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