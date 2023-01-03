Доза алкоголя, которая может вызвать депрессию к концу праздников

Психолог Галина Руснак заявила, что чрезмерное употребление алкоголя во время новогодних праздников может стать причиной депрессии. Об этом она сообщила изданию Life.

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По ее словам, многие думают, что шумные компании и гости защитят от плохого настроения, но это не так.

Она добавила, что в первую очередь это касается трудоголиков, которых «может мучить чувство вины за напрасно потраченное время». Поэтому лучше внести в график новогодних праздников как можно больше спорта и прогулок на свежем воздухе, а также » минимум три безалкогольных дня».

Ранее психолог рассказала, как отказать родственникам, которые напрашиваются в гости.

Психолог Ольга Романив отмечает, что придется проявить твердость и четко обозначить границы решения, а для сглаживания недовольства можно предложить встречу в другие дни, например, на нейтральной территории.