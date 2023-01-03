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2 часа назад

Диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья

Газета.Ru

Диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова заявила, что ни в коем случае нельзя садиться на жесткие диеты после новогоднего застолья. Об этом она сообщила РИА Новости.

Диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, после большого количества еды и алкоголя организм уже находится в стрессе, а голодание может усугубить эту проблему.

Она посоветовала включить в меню супы, соки и овощи. При этом жирные продукты и сладкое на время стоит исключить, считает она.

Ранее врач-диетолог частного медицинского центра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова перечислила полезные продукты, помогающие бороться с похмельем.

Согласно ее рекомендациям, преодолеть похмелье помогут обильное питье, питание фруктами и кашами, а также прогулки на свежем воздухе.

По словам врача, от похмелья помогают клюквенные и брусничные морсы, кисломолочные напитки, такие как кефир и ряженка. Кроме того, следует больше двигаться, но не слишком активно, воспрещены бани, сауны и другие термические воздействия на организм.

Новый год 2023,Татьяна Мещерякова,
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