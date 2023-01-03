Диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья

Диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова заявила, что ни в коем случае нельзя садиться на жесткие диеты после новогоднего застолья. Об этом она сообщила РИА Новости.

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По ее словам, после большого количества еды и алкоголя организм уже находится в стрессе, а голодание может усугубить эту проблему.

Она посоветовала включить в меню супы, соки и овощи. При этом жирные продукты и сладкое на время стоит исключить, считает она.

Ранее врач-диетолог частного медицинского центра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова перечислила полезные продукты, помогающие бороться с похмельем.

Согласно ее рекомендациям, преодолеть похмелье помогут обильное питье, питание фруктами и кашами, а также прогулки на свежем воздухе.