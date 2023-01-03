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53 минуты назад

Врач объяснила, как сидеть на праздниках допоздна и оставаться бодрым

Секрет Фирмы

У многих из нас привычный режим дня после новогодней ночи безнадёжно нарушился. При этом давайте будем честны: это не так-то уж и плохо и кого-то новый график вполне устраивает. Врач-невролог, специалист по нарушениям сна Ирина Завалко в беседе «Секретом фирмы» отметила, что полуночникам можно отсыпаться столько, сколько они хотят. Но для сохранения бодрости всё же кое-какие изменения в распорядок внести придётся.

Как сидеть на праздниках допоздна и оставаться бодрым
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Всем любителям посидеть ночью подольше сначала нужно принять, что вот так взять и хакнуть свой организм не выйдет. Невозможно поздно ложиться, рано вставать и при этом чувствоваться себя бодрым и отдохнувшим.

«Если для вас необходимая радость — это сидеть в интернете допоздна, смотреть фильмы, засиживаться где-то с друзьями и т.д., — то не имеет смысла как-то пытаться одновременно сохранять привычный распорядок дня с его ранними подъёмами», — отметила Завалко.

По словам врача, лучше нормально отсыпаться и не мучать себя. Но чтобы не чувствовать себя разбитым, придётся делать зарядку, уделять внимание физкультуре и прогулкам на свежем воздухе.

«Не стоит также пить кофе позднее чем за 6 часов до сна. Иначе даже глубокой ночью уснуть будет тяжело», — добавила сомнолог.

Завалко призвала помнить, что нарушенный распорядок дня всё равно аукнется вам, когда придётся выходить на работу. Организму потребуется время на перестройку. Поэтому лучше позаботиться об этом не прям перед первым рабочим днём, а хотя бы за несколько дней до завершения выходных.

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