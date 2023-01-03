Как сидеть на праздниках допоздна и оставаться бодрым

У многих из нас привычный режим дня после новогодней ночи безнадёжно нарушился. При этом давайте будем честны: это не так-то уж и плохо и кого-то новый график вполне устраивает. Врач-невролог, специалист по нарушениям сна Ирина Завалко в беседе «Секретом фирмы» отметила, что полуночникам можно отсыпаться столько, сколько они хотят. Но для сохранения бодрости всё же кое-какие изменения в распорядок внести придётся.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Всем любителям посидеть ночью подольше сначала нужно принять, что вот так взять и хакнуть свой организм не выйдет. Невозможно поздно ложиться, рано вставать и при этом чувствоваться себя бодрым и отдохнувшим.

«Если для вас необходимая радость — это сидеть в интернете допоздна, смотреть фильмы, засиживаться где-то с друзьями и т.д., — то не имеет смысла как-то пытаться одновременно сохранять привычный распорядок дня с его ранними подъёмами», — отметила Завалко.

По словам врача, лучше нормально отсыпаться и не мучать себя. Но чтобы не чувствовать себя разбитым, придётся делать зарядку, уделять внимание физкультуре и прогулкам на свежем воздухе.

«Не стоит также пить кофе позднее чем за 6 часов до сна. Иначе даже глубокой ночью уснуть будет тяжело», — добавила сомнолог.