Перечислены правила отдыха в новогодние праздники

Каким должен быть «правильный отдых» в праздничные дни, рассказала Ольга Радзюк, психолог Клиники доктора Исаева. Ее слова цитирует «Мослента».

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Во время праздников, по словам эксперта, можно отлично восстановить силы и «перезагрузиться». Для этого необходимо следовать трем правилам.

Во-первых, необходимо понять, что вы не несете ответственности за других людей, объясняет психолог.

Во-вторых, не стоит устраивать «гонку конкурентов», пытаясь доказать, что ваш отдых прошел более интересно и насыщенно, чем у ваших друзей.

И в-третьих, необходимо получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь в праздники, отмечает специалист.