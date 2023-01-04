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2 часа назад

Психолог Радзюк перечислила правила отдыха в новогодние праздники

Мария Кимакович

Каким должен быть «правильный отдых» в праздничные дни, рассказала Ольга Радзюк, психолог Клиники доктора Исаева. Ее слова цитирует «Мослента».

Перечислены правила отдыха в новогодние праздники
Фото: unsplashunsplash

Во время праздников, по словам эксперта, можно отлично восстановить силы и «перезагрузиться». Для этого необходимо следовать трем правилам.

Во-первых, необходимо понять, что вы не несете ответственности за других людей, объясняет психолог.

Во-вторых, не стоит устраивать «гонку конкурентов», пытаясь доказать, что ваш отдых прошел более интересно и насыщенно, чем у ваших друзей.

И в-третьих, необходимо получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь в праздники, отмечает специалист.

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Также Радзюк посоветовала поменять вид деятельности: если в рабочие дни вы активны, отдых лучше предпочесть пассивный. Если ваша профессиональная деятельность предполагает тесное взаимодействие с людьми, то отдохнуть стоит в одиночестве или в компании лишь самых близких людей. Сидячий образ в рабочие будни во время отдыха необходимо сменить на активное времяпрепровождение, отмечает психолог.

Ранее психологи раскрыли причины ссор между супругами в новогодние праздники.

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