Перечислены правила отдыха в новогодние праздники

Каким должен быть «правильный отдых» в праздничные дни, рассказала Ольга Радзюк, психолог Клиники доктора Исаева. Ее слова цитирует «Мослента».
Во время праздников, по словам эксперта, можно отлично восстановить силы и «перезагрузиться». Для этого необходимо следовать трем правилам.
Во-первых, необходимо понять, что вы не несете ответственности за других людей, объясняет психолог.
Во-вторых, не стоит устраивать «гонку конкурентов», пытаясь доказать, что ваш отдых прошел более интересно и насыщенно, чем у ваших друзей.
И в-третьих, необходимо получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь в праздники, отмечает специалист.
Также Радзюк посоветовала поменять вид деятельности: если в рабочие дни вы активны, отдых лучше предпочесть пассивный. Если ваша профессиональная деятельность предполагает тесное взаимодействие с людьми, то отдохнуть стоит в одиночестве или в компании лишь самых близких людей. Сидячий образ в рабочие будни во время отдыха необходимо сменить на активное времяпрепровождение, отмечает психолог.