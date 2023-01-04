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1 час назад

Как продлить срок службы новогодней елки

Муниципальный вестник Армавира

В новогодние каникулы многие елочки, купленные в декабре, начинают потихоньку осыпаться. Как можно замедлить этот процесс и как сделать так, чтобы пушистая красавица радовала семью как можно дольше?

Как продлить срок службы новогодней елки
Фото: Муниципальный вестник АрмавираМуниципальный вестник Армавира

Для продления срока службы ели можно приготовить питательные растворы, которые нужно подливать в песок.

Самый простой вариант — горячая вода и уксусная кислота. Кипяток откроет поры древесины, а уксус защитит от вредителей, которые живут под корой. Кроме того, эссенция выполнит функцию консерванта, продлевая жизнь елки.

Второй способ — раствор из холодной воды, сахара (2 ст.ложки) и аспирина (2 шт.). Сахар подпитает деревце, а аспирин станет консервантом для воды. Она не зацветет, не будет плохо пахнуть и елочка простоит дольше.

В воду можно добавить специальный препарат для продления жизни срезанных цветов - Chrysal, Цветалон и другие. На елку хватит пару пакетов на неделю.

Кроме подпитки дерева со стороны ствола желательно время от времени опрыскивать ветви елки из пульвелизатора. Это нужно делать за несколько часов до включения электрических новогодних украшений.

Полезно также поставить рядом с елкой увлажнитель воздуха.

Если вы заметили на елке усохшую ветку, её нужно сразу же обрезать, чтобы процесс старения не поразил и другие веточки. А место среза усохшей ветки нужно смазать садовым варом или обычным вазелином.

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