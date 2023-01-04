Как прийти в себя после новогодних праздников

Новогоднее застолье и дни после него неплохо ударили по нашему организму — жирная пища, алкоголь и бессонные ночи бесследно не проходят. Диетолог Ксения Чёрная рассказала, как помочь организму восстановиться. Прежде всего нужно вспомнить о золотом правиле, которое работает при любых отравлениях — пить как можно больше воды. Чёрная напомнила, что после праздников печень перегружена и запускает процесс детоксикации. Вода как раз и поможет быстрее вывести токсины.

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Диетолог также призвала к почти нереальным вещам — отодвинуть остатки праздничных блюд в сторону и перейти на здоровое меню. По её словам, не нужно все каникулы питаться остатками оливье, селёдкой под шубой и другими салатами, от души заправленными майонезом.

Лучше переключиться на зелень и зелёные овощи. Они богаты витаминами группы В, которые помогают восстановить печень и нервную систему, а клетчатка положительно влияет на микрофлору кишечника. Ещё в свой рацион можно добавить костный бульон. Чёрная заявила, что он может снять тревожность и снизить воспаление в области желудка и кишечника.