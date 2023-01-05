Россиянам рассказали, какие блюда можно есть перед Рождеством

В этот день принято готовить 12 блюд, в честь количества апостолов Христа. Пищу можно начинать есть только при появлении на небе первой, Вифлеемской звезды.

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Издание Food ru пишет, что пост перед Рождеством длится на протяжении 40 дней. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января.

Перед Рождеством весь день соблюдается строгий пост и читаются молитвы. После ночной службы можно съесть только кутью или сочиво.

Люди, которые не соблюдают религиозный аспект, на Рождество могут просто собраться с родными за общим столом.

Кутья — это обязательное блюдо на столе в это время. Вся остальная еда должна быть постной и без добавления сливочного масла. Можно также есть варёную пищу.

Стоит приготовить к Рождеству узвар из сухофруктов. Также можно сделать постный борщ, винегрет, сварить картофель с приправами.

Ещё можно сделать постные голубцы, начинку которых составят грибы. Также стоит приготовить постные тефтели из чечевицы.