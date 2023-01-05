Россиянам рассказали, какие блюда можно есть перед Рождеством

В этот день принято готовить 12 блюд, в честь количества апостолов Христа. Пищу можно начинать есть только при появлении на небе первой, Вифлеемской звезды.
Издание Food ru пишет, что пост перед Рождеством длится на протяжении 40 дней. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января.
Перед Рождеством весь день соблюдается строгий пост и читаются молитвы. После ночной службы можно съесть только кутью или сочиво.
Люди, которые не соблюдают религиозный аспект, на Рождество могут просто собраться с родными за общим столом.
Кутья — это обязательное блюдо на столе в это время. Вся остальная еда должна быть постной и без добавления сливочного масла. Можно также есть варёную пищу.
Стоит приготовить к Рождеству узвар из сухофруктов. Также можно сделать постный борщ, винегрет, сварить картофель с приправами.
Ещё можно сделать постные голубцы, начинку которых составят грибы. Также стоит приготовить постные тефтели из чечевицы.
Можно сделать и вареники, например, с тыквой. Постные блины тоже придутся по вкусу гостям. Ещё следует приготовить постные пирожки и печёные яблоки.