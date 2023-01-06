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1 час назад

Какие подарки дарить близким на Рождество

РИА "ФедералПресс"

Директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина рассказала, как подобрать подарок на Рождество. Она советует особое внимание обращать на цветовую палитру подарка.

Какие подарки дарить близким на Рождество
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если вы хотите быть в «рождественском» тренде, то среди разнообразия цветов выбирайте золотой, красный и белый. Не случайно эти цвета мы видим на рождественских открытках», – отметила эксперт.

По словам специалиста, красный является цветом огня и жизни. Именно поэтому если вы хотите подарить человеку на Рождество ювелирное украшение, то стоит обратить внимание на изделия с гранатами и рубинами.

При этом особый символизм будет нести подарок в золотистых тонах, особенно если это будет подарок из золота. Ведь не зря золото считается в церковном искусстве «царем драгоценных металлов». Именно поэтому такой подарок будет не только очень приятным и практичным, но и поможет человеку приблизиться к Богу, передают РИА Новости.

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