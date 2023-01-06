Какие подарки дарить близким на Рождество

«Если вы хотите быть в «рождественском» тренде, то среди разнообразия цветов выбирайте золотой, красный и белый. Не случайно эти цвета мы видим на рождественских открытках», – отметила эксперт.

По словам специалиста, красный является цветом огня и жизни. Именно поэтому если вы хотите подарить человеку на Рождество ювелирное украшение, то стоит обратить внимание на изделия с гранатами и рубинами.

При этом особый символизм будет нести подарок в золотистых тонах, особенно если это будет подарок из золота. Ведь не зря золото считается в церковном искусстве «царем драгоценных металлов». Именно поэтому такой подарок будет не только очень приятным и практичным, но и поможет человеку приблизиться к Богу, передают РИА Новости.