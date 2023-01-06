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53 минуты назад

Врач объяснила, как пережить праздничные застолья

Секрет Фирмы

Новогодние каникулы — настоящее испытание для желудка. Шутка ли — почти неделю приходится доедать щедро заготовленные салаты, обильно приправленные майонезом. А ещё ходить в гости и угощаться там. В результате к концу праздничных дней многие страдают от тяжести в животе и дурного самочувствия. О том, как избежать этого, рассказала нутрициолог Екатерина Выручаева.

Врач объяснила, как пережить праздничные застолья
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Для того, чтобы предотвратить последствия несбалансированного питания, нужно, во-первых, сократить количество еды и количество алкоголя. Лучше использовать при готовке максимально правильные и сбалансированные продукты», — объяснила эксперт.

Как отметила Выручаева, стоит отказаться от использования майонеза или хотя бы заменить его на домашний. Ну и, конечно, не жарить и не запекать в нём блюда — всё-таки это холодный соус. Кроме того, нужно поменьше пить и есть сладкого. Ну а уж если удержаться от вредной пищи не удалось, стоит использовать сорбенты — аминосорб, нутрисорб, зоостерин. Лишним не будет.

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