Как выйти из новогодних праздников без последствий

Новогодние праздники подходят к концу, и возникает логичный вопрос: как с наименьшими потерями вернуться к рабочему ритму жизни? Что нужно сделать, чтобы перестать есть, как будто завтра вся еда кончится, спать, как будто не спал целый век, и куда-то деть «наетые» за праздники килограммы?

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Физиологи и диетологи едины в мнении, что само собой тело к привычному ритму не вернется. Значит, его нужно к этому возвращению готовить – причем весьма решительно. Но при этом не переборщить с решительностью, чтобы окончание праздников не привело к самой настоящей болезни. Ведь резкий отказ от праздничного образа жизни – причем неважно, провели вы новогодние каникулы за столом или на горнолыжном склоне! – может стать таким сильным стрессом для вашего тела, что оно просто перестанет вас слушаться.

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Из всего этого следует однозначный вывод: на адаптацию к рабочему ритму нужно немалое время – порядка недели. И значит, начинать адаптироваться нужно как минимум за пару дней до конца новогодних каникул, чтобы плавно войти в рабочий режим и не испортить себе ни окончание праздников, ни начало трудового года.

Усмирите зеленого змия

Знаменитая фраза «веселие Руси есть пити» как никогда актуальна именно во время новогодних праздников. Ведь иного длинного промежутка без работы, который практически вся страна проводит одним и тем же способом, в году не найти. А привычка непременно сопровождать длительный отдых такими же длительными возлияниями, увы, укоренилась в умах подавляющего большинства россиян. Но моральный аспект употребления спиртного (а то и злоупотребления) – дело личное, и касаться его мы с вами не будем. Сосредоточимся на другом: как отучить организм, если он привык почти ежедневно получать свою дозу спиртного, от этой привычки.

Прежде всего, стоит забыть как о резком отказе от спиртного вообще, так и о правиле «лечить подобное подобным». Если в течение всех новогодних праздников вы каждый день употребляли спиртное так, что всякий раз ощущали заметное опьянение, просто сократите дозу – до одного-двух бокалов сухого красного вина в день. Желательно за обедом, в крайнем случае – за обедом и ужином, но ни в коем случае уже не начинайте день с алкоголя, даже с пива! Не стоит браться и за крепкое спиртное – оно и так существенно утомило ваш организм.

А вот что точно стоит сделать, так это существенно увеличить объем употребляемой за день жидкости, но не за счет чая или кофе. Сделайте ставку на чистую или минеральную воду, цитрусовые соки, морсы с большим содержанием витамина C – они помогут организму очиститься от шлаков и продуктов распада алкоголя. Если вы никак не можете обойтись без чая – пейте зеленый, а кофеманам можно посоветовать на недельку перейти на безкофеиновый вариант любимого напитка. Главное – чтобы напитки не были сильно тонизирующими, и хорошо бы, чтобы они содержали растительную клетчатку.

Что же касается тех, кто не злоупотреблял спиртным, но потреблял его регулярно, им достаточно просто перестать это делать в последние пару дней перед выходом на работу. А чтобы организм не лишался привычного ритуала, замените алкогольные напитки безалкогольными, но пейте их так, как будто это вино или коктейль! Как ни удивительно, но наше тело вполне соглашается с такой подменой, поскольку выработать физиологическую зависимость не успело, а для психологической нет никакой разницы, что именно вы пьете.

Облегчите свою пищу

По мнению диетологов, в новогодние праздники вполне справедливо говорить о массовом переедании целой нации – настолько тяжела и трудна для переваривания праздничная пища большинства россиян! Согласитесь, спетая группой «Несчастный случай» песенка «С первого по тринадцатое» действительно списана с натуры в той части, где идет речь о застолье: «В салате лежит килограмм майонеза, что вкусно, а главное о-о-чень полезно!»… Наесть за зимние каникулы два-три, а то и четыре-пять килограммов лишнего веса – плевое дело, это удается почти каждому. А вот что далеко не каждому удается, так это вернуться к нормальному режиму питания раньше конца января, или прервать новогодний пищевой загул без серьезных последствий в виде сбоев в работе кишечника или проблем с печенью и желчным пузырем.

Между тем, совсем не трудно как подготовить путь к отступлению заранее, так и отойти за подготовленные позиции без существенных потерь. Во время праздников, если у вас нет возможности обеспечить себе легкую пищу, не пренебрегайте биодобавками и ферментами, помогающими перевариванию и поддерживающими работу желудочно-кишечного тракта. А как только застолья пошли на убыль, берите дело в свои руки и меняйте режим и состав питания.

Прежде всего – исключите из своего рациона очень жирную и даже просто жирную пищу, а также копченья и соленья. Постарайтесь не злоупотреблять пряностями – они тоже перегружают печень. На ближайшие неделю ваш выбор – вареная и приготовленная на пару еда, а также изобилие необработанных овощей и фруктов. И ни в коем случае не пытайтесь избавиться от «наетого» с помощью голодания! Ни к чему хорошему такой шаг не приведет, а закончится, скорее всего, тем, что диетологи называют «метаболическим стрессом», который придется всерьез лечить. Сделайте ставку на каши, прежде всего приготовленные на воде, почаще ешьте свежие салаты без жирных соусов, включите в рацион кисломолочные продукты, которым хорошо запивать еду вместо традиционного чая или кофе. И переключитесь с праздничного ритма «легкий завтрак – забыл про обед – за ужином наедаемся на три дня вперед» на еду четыре-пять раз в день, но небольшими порциями.

И даже тем, кто не стал рассиживаться за столом дома, а отправился путешествовать, есть о чем побеспокоиться. Как правило, даже переезд в другую область ведет к смене пищевой традиции, и путешественник вынужден есть не совсем то, что привык. А уж о тех, кто отправился отдыхать в экзотические страны, скажем, Юго-Восточной Азии, и говорить не приходится! Причем трудно переносится как переход с привычной кухни на чужую, так и обратно. Поэтому уехавшим отдыхать далеко от дома можно дать такой совет: стоит за пару дней до возвращения найти и включить в рацион блюда, максимально похожие на те, что вы обычно едите дома. А по возвращении последовать тем же советам, которые актуальны для переедавших: облегченное питание полезно и в этом случае.

Верните мышцам привычную активность

Для большинства россиян новогодние праздники – это непременное изменение двигательной активности, после которого тоже придется предпринимать специальные усилия по возвращению к норме. Одним – после десятка дней, проведенных в основном за столом и в кровати, в лучшем случае с заездами в баню и бильярдный зал. Другим – после долгих заплывов в теплых морях, посещении спортзалов в режиме all inclusive или затянувшегося катания на каких-нибудь альпийских или саянских склонах. Ведь даже любители горных лыж далеко не всегда находят время, чтобы каждые выходные посвятить своему увлечению, а тут – неделя с лишним, и ни одной минуты не хочется терять! В итоге мышцы, не привыкшие к таким нагрузкам, перегружаются, а заметно это становится далеко не сразу.