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2 часа назад

Почему мы обычно не выполняем новогодние обещания: ответ науки

Ferra.ru

Исследование, в ходе которого изучались более 800 миллионов действий людей, показало, что к 19 января большинство новогодних обещаний будут отменены. И одна из причин этого - расплывчатость целей.

Почему мы обычно не выполняем новогодние обещания: ответ науки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Люди при постановке целей на будущий год обычно не формулируют конкретно, чего они хотят добиться. Например, они просто говорят, что хотят быть здоровее или счастливее (не объясняя, что это означает) или что хотят больше зарабатывать (не называя сумму или не составляя план).

Из-за расплывчатости целей сложно понять, куда идти, какой путь выбрать и сколько времени этот путь займёт.

Кроме того, нередко мы ставим перед собой недостижимые цели. Это делается потому, что нам нравится бросать себе вызовы. Однако нашему мозгу нравится сама идея необходимости прилагать усилия, но делать что-то ему может быть лень.

Ещё одна причина может заключаться в том, что мы предвзято относимся к настоящему и ощущаем оторванность от себя в будущем. Поэтому нам может быть сложно представить, с какими трудностями мы столкнёмся при выполнении обещаний. Кроме того, мы думаем именно о конечной точке, а не о процессе пути к ней.

Наш мозг формирует привычки, чтобы ориентироваться в мире было проще. И чем чаще какое-то действие повторялось, тем сильнее привычка укоренилась. Например, вы можете неосознанно потянуться утром к будильнику и переставить его, если всегда так делаете по утрам.

Часто для достижения целей нужно изменить эти глубоко укоренившиеся привычки. И сделать это может быть не так-то просто. Ведь наш мозг сопротивляется любому дискомфорту, поэтому мы с большей вероятностью откажемся от изменения привычек.

Чем больше человек сосредотачивается на цели, а на шагах для её достижения, тем выше вероятность того, что изменить мышление и привычки ему будет сложно.

Исследования также показали, что при изменении поведения и привычек задействуются сразу несколько областей мозга.

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