Елена Летучая похвасталась новогодней елкой

«Как ни крути, а Новый год стойко ассоциируется с детством. Кажется, что всю жизнь мы пытаемся воспроизвести те невероятные ощущения, когда ждешь чуда и ищешь подарков под елкой. Для меня Новый год — это непременно снег и мороз. Опять же — все из детства. Я росла в амурской области, там представить себе этот праздник без хлопьев снега и мороза до -40 невозможно. Еще мой Новый год — семейный праздник. Благодаря своим родителям я очень долго верила в Деда Мороза. Они были очень искусны и не просто подкладывали подарки под елку, они создавали из какого-то искусственного снега «следы» Деда Мороза от окна к ёлке, чтобы у меня не возникало сомнений, что добрый волшебник проник в квартиру через окно, чтобы поздравить меня с любимым праздником. Я пыталась всю ночь не спать, чтобы застать момент проникновения Деда Мороза в квартиру, но естественно в самый ответственный момент засыпала, а когда обнаруживала подарки, понимала, что он уже улетел в форточку. Родители очень натурально сокрушались вместе со мной тому, что волшебника снова не удалось поймать… Вообще, мне кажется, что создавать такую сказку для ребенка очень важно. Это формирует привычку верить в чудеса и мечтать. Я уверена, что эта милая традиция моих родителей стала одним из кирпичиков, построивших мое мировоззрение, в котором вера в чудеса и умение мечтать — важнейшие составляющие. С наступающим вас! И давайте творить чудеса, хотя бы на Новый год!»,