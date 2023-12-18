Елена Летучая похвасталась новогодней елкой

Патриотичная елочка! Елена Летучая похвасталась новогодним декором
Елена Летучая выбрала для украшения новогодней елки довольно неожиданную палитру. Пока другие знаменитости в стремлении задобрить Дракона вешают на праздничное дерево золотые и красные игрушки, журналистка делает акцент на патриотические цвета.
Елки знаменитостей неизменно вызывают интерес среди простых граждан. Особенно жаждут интернет-пользователи увидеть новогодние деревья самых больших поклонников роскоши в российском шоу-бизнесе, ведь они не скупятся ни на игрушки, ни на услуги декораторов. А пока звезды первой величины лишь собираются слить в сети свои украшенные ели, Елена Летучая демонстрирует готовность к главной ночи в году, а заодно и колоритный декор.
Главный ревизорро страны в этом году акцентировала внимание на трех цветах, нарядив новогоднее дерево в триколор российского флага, дополнив его несколькими позолоченными игрушками. Выглядит елка Летучей очень патриотично и ярко. Особого шарма ей добавляют игрушки у основания, заготовленные заранее подарки родным и близким, а также соседствующий с ней камин, декорированный живыми еловыми ветками с висящими на них украшениями.
«Как ни крути, а Новый год стойко ассоциируется с детством. Кажется, что всю жизнь мы пытаемся воспроизвести те невероятные ощущения, когда ждешь чуда и ищешь подарков под елкой. Для меня Новый год — это непременно снег и мороз. Опять же — все из детства. Я росла в амурской области, там представить себе этот праздник без хлопьев снега и мороза до -40 невозможно. Еще мой Новый год — семейный праздник. Благодаря своим родителям я очень долго верила в Деда Мороза. Они были очень искусны и не просто подкладывали подарки под елку, они создавали из какого-то искусственного снега «следы» Деда Мороза от окна к ёлке, чтобы у меня не возникало сомнений, что добрый волшебник проник в квартиру через окно, чтобы поздравить меня с любимым праздником. Я пыталась всю ночь не спать, чтобы застать момент проникновения Деда Мороза в квартиру, но естественно в самый ответственный момент засыпала, а когда обнаруживала подарки, понимала, что он уже улетел в форточку. Родители очень натурально сокрушались вместе со мной тому, что волшебника снова не удалось поймать… Вообще, мне кажется, что создавать такую сказку для ребенка очень важно. Это формирует привычку верить в чудеса и мечтать. Я уверена, что эта милая традиция моих родителей стала одним из кирпичиков, построивших мое мировоззрение, в котором вера в чудеса и умение мечтать — важнейшие составляющие. С наступающим вас! И давайте творить чудеса, хотя бы на Новый год!»,
— поделилась воспоминаниями Елена.
Летучая также предложила поклонникам устроить небольшой конкурс на самое интересное и самобытное украшение елки и дома. Все, что нужно для участия — отправить фотографию в комментарии к посту в телеграм-канале Елены. Выбрав лучшую елочку журналистка обещает наградить победителя. Желающих похвастаться своим декором нашлось немало. Впрочем, и похвалить триколор на ветках вечнозеленого дерева в доме Летучей в сети тоже не забыли.
Фото: социальные сети