Приближаются новогодние и рождественские праздники - время встреч с близкими и друзьями. Конечно, ни один праздник не обходится без праздничного стола.

Обычно гости с нетерпением ждут основных блюд, однако именно закуски задают общее настроение застолья. Интересные и креативные закуски создают атмосферу праздника, вызывают аппетит и желание продолжить трапезу. А разнообразие вкусов, текстур, цвета способствует ярким эмоциям и живому общению.

Смотрите в видео, какие необычные закуски можно приготовить к праздничному столу. Эти блюда удивят и порадуют ваших гостей.