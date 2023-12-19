Три небанальные закуски на праздничный стол: видео
Приближаются новогодние и рождественские праздники - время встреч с близкими и друзьями. Конечно, ни один праздник не обходится без праздничного стола.
Обычно гости с нетерпением ждут основных блюд, однако именно закуски задают общее настроение застолья. Интересные и креативные закуски создают атмосферу праздника, вызывают аппетит и желание продолжить трапезу. А разнообразие вкусов, текстур, цвета способствует ярким эмоциям и живому общению.
Смотрите в видео, какие необычные закуски можно приготовить к праздничному столу. Эти блюда удивят и порадуют ваших гостей.
Ранее «Рамблер» писал о том, как приготовить пряный рождественский кекс.
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