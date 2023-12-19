Три небанальные закуски на праздничный стол: видео

Приближаются новогодние и рождественские праздники - время встреч с близкими и друзьями. Конечно, ни один праздник не обходится без праздничного стола.

Обычно гости с нетерпением ждут основных блюд, однако именно закуски задают общее настроение застолья. Интересные и креативные закуски создают атмосферу праздника, вызывают аппетит и желание продолжить трапезу. А разнообразие вкусов, текстур, цвета способствует ярким эмоциям и живому общению.

Названы необычные способы применения отвара из овощей для оливье

Смотрите в видео, какие необычные закуски можно приготовить к праздничному столу. Эти блюда удивят и порадуют ваших гостей.

Ранее «Рамблер» писал о том, как приготовить пряный рождественский кекс.

Новый год 2024
Видео
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости