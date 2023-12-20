Сколько стоит новогодняя елка и какую лучше выбрать

Стоимость елок в России увеличилась почти в два раза перед наступлением новогодних торжеств, сообщают СМИ.

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С чем связано подорожание и какую елку лучше выбрать — настоящую или искусственную, выясняла «Вечерняя Москва».

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Почему выросли цены

По словам профессионального эксперта по елям Олега Давидова, ель высотой около двух метров стоит не менее 12 тысяч рублей, в то время как год назад такая же елка покупателю обошлась бы дешевле — в 10 тысяч рублей, заметил собеседник «ВМ».

— Деревья, привозимые из зарубежных стран, проходят три, если не четыре границы, что и объясняет высокую стоимость. Российские елки тоже стоят немало, но связано это больше с праздничным ажиотажем, — пояснил специалист.

Правда, есть более бюджетные варианты, которые предлагают не рынки и елочные склады, а маркетплейсы. Так, елку высотой не более 125 сантиметров можно приобрести в среднем за 2500–6000 рублей. Цена зависит от разновидности и формы дерева, отметил Давидов.

— Искусственные елки сегодня можно приобрести тоже по разной цене: от 8000 до 75 000 рублей. В некоторых магазинах совсем маленькие искусственные елочки можно купить даже за 1000 рублей, так что выбор на рынке очень широкий, — подчеркнул эксперт.

Какую елку выбрать

По его мнению, брать живое дерево нужно лишь в том случае, если вы хотите, чтобы в вашем доме появился хвойный запах.

— Именно этот аромат дарит ощущение праздника. Он не только приятный, но и очень полезный, ведь вечнозеленые деревья выделяют в воздух эфирные масла, которые обладают бактерицидным действием и используются для профилактики инфекционных недугов. Более того, натуральная елка напоминает о детстве, а это дарит неповторимое ощущение веселья, — добавил Давидов.

Если же говорить о том, что лучше приобрести — вечнозеленую живую красавицу или искусственную ель, то стоит заметить, что первая в квартире будет стоять зеленой совсем недолго, предупредил эксперт.

— У живого дерева начнут осыпаться иголки, оно пожелтеет и быстро потеряет красивый вид. По большому счету вы, кроме кучи сухих иголок на ковре и аллергии на запахи от дерева, ничего другого не получите, — объяснил специалист.

Следовательно, лучше выбирать новогоднюю красавицу, которая украсит ваш дом, среди искусственных деревьев, порекомендовал Давидов.

— При выборе дерева проведите по нему рукой и посмотрите, не осыпаются ли детали. Обязательно убедитесь, что в материале, из которого изготовлено дерево, нет токсичных соединений, отсутствует запах пластмассы, — посоветовал собеседник «ВМ».