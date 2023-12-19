Россияне назвали три новогодних блюда, которые не подадут к столу

Готовить все главные новогодние блюда к праздничному столу планирует только половина россиян (47%), сообщает «Газета.Ru». Согласно опросу телемедицинского сервиса «Доктис», остальные опрошенные (53%) хотят сделать стол более разнообразным и нетрадиционным. В частности, 4% респондентов откажутся от холодца, а 6% не будут готовить селедку под шубой.

Еще 4% россиян не хотят видеть на столе оливье. При этом 27% опрошенных признались, что не поставят на новогодний стол ни одно из перечисленных блюд.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предупредила, что людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта, рекомендуется отказаться от солений, пряностей, а также жареных блюд на Новый год. По словам медика, при таких заболеваниях необходим щадящий рацион питания. В первую очередь речь идет о пациентах, страдающих от язвенных или эрозионных дефектов слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки.