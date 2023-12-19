Какие продукты к новогоднему застолью лучше покупать заранее

До Нового года осталось меньше двух недель, и многие уже начинают запасаться продуктами к праздничному столу. Что лучше покупать заранее и сколько таким образом можно сэкономить, телеканал «МИР 24» спросил маркетолога Екатерину Дворникову.

Лично вы уже начали собирать новогодний стол или пока только планируете?

- Я еще не начала, я вообще заранее не собираю новогодний стол. Мы сейчас живем с мужем вдвоем, – сын уже взрослый, живет отдельно. Поэтому запасаться смысла никакого нет, у нас обычно все камерно происходит.

Многие помнят, как в детстве родители начинали покупать продукты к Новому году заблаговременно, чуть ли не за два месяца и, как правило, это бывали консервы, зеленый горошек и майонез. Как думаете, это правильное решение?

- Я тоже помню эти времена, сама выросла в Советском Союзе. Все заранее покупалось, но эти времена канули в Лету. Конечно, если хочется, то можно запастись зеленым горошком, консервированной кукурузой, майонезом, он не портится, другими консервами. Тем, что хранится достаточно долго, если у вас большая семья и вам так удобнее.

Многие заранее запасаются разными нарезками – мясными, колбасными, рыбными. Стоит ли это делать?

- Я считаю, что запасать колбасные и мясные нарезки не стоит, потому что срок годности у них не такой большой. Новый год – один раз в году и, если мы хотим более свежий продукт, то я рекомендую нарезку покупать максимум за неделю, она просто будет вкуснее.

Еще один важный продукт, который тоже покупают заблаговременно до 31 декабря, – сладости. Насколько это разумно?

- Сейчас и производители, и ритейлеры не прогнозируют, что могут быть какие-то перебои, уже давно нет перебоев. По ценам тоже не будет взрывного роста. Поэтому я рекомендую сладости и шоколад покупать хотя бы за неделю, не за месяц, ведь шоколад покрывается белым налетом, не такой вкусный становится. Чем более заблаговременно мы покупаем продукты, тем они менее вкусными оказываются.

Но если купить прямо сейчас, то сколько можно сэкономить?

- Прогнозируется, что увеличение цен будет плавно происходить, и максимум это произойдет на 10-15%. Можно порекомендовать заранее купить, например, красную икру. Потому что сейчас в ряде сетевых магазинов идет акция по снижению цены на этот продукт. Если увидите такую акцию, то можно сейчас закупить красную икру, с ней ничего не случится.

Где лучше всего закупать новогодние припасы?

- Это зависит от вашего удобства. Если семья большая или планируется большое застолье, то можно поехать в гипермаркеты. Но там тоже есть ловушка: они держат цены ниже, чем в супермаркетах, на основные группы товаров. На остальные группы товаров подчас цены выше, чем в супермаркетах. Поэтому я рекомендую, если хочется закупить много и сэкономить, – приехать, посмотреть цены на какие-то группы товаров, которые вам нужны, и понять, выигрываете ли вы. Я сама как маркетолог проводила мероприятия и анализировала цены: в гипермаркетах на целый ряд товаров они были выше, чем в супермаркете у дома. Поэтому смотрите сами, не поленитесь поездить посмотреть, выписать и сравнить цены. Вы сможете посчитать, сколько вы выиграете.

Еще праздничный продукт, покупку которого точно не стоит до последнего откладывать, – алкоголь. Насколько сильно он может подорожать ближе к Новому году?

- Тоже не сильно, на 5-10%, максимум на 15%. Безусловно, сейчас повышаются цены на алкоголь из-за логистики, ограничений, санкций. Правда, он попадает в продажу и по параллельному импорту. Можно сейчас купить шампанское, особенно если вы предпочитаете брют. Этот напиток я покупаю заранее, потому что перед Новым годом брют пропадает. Алкоголь можно смело купить уже сейчас, с ним точно ничего не случится.

Кстати, сейчас продукты можно и через интернет заказать...

- Честно скажу, что не заказываю продукты через интернет, поэтому не могу сказать экспертное мнение, насколько так будет дороже или дешевле. Недавно к нам приезжал сын, и он заказывал через интернет. В итоге мы долго ждали и была дорогая доставка. Сейчас везде очень долгая и платная доставка из-за погодных условий. Но если у вас есть практика онлайн-заказов и она успешна, то, конечно же, можно это делать.

Без чего не обходится любое новогоднее блюдо, так это без масла. Стоит его покупать заранее?

- Подсолнечное масло можно смело купить, у него срок годности длительный. По сливочному маслу есть лайфхак: если очень хочется сэкономить, то его можно хранить в морозильнике около двух месяцев. Не знаю, как отразится на вкусе, сама так не пробовала, но знаю, что так можно делать.

Новогодний стол не обойдется без мяса и рыбы. Где и когда их лучше покупать с точки зрения наилучшего соотношения цены и качества?

- Если рыба или мясо замороженные, то можно купить уже сейчас. Просто помните, что при таком выборе вы платите еще и за лед. Может получиться так, что при разморозке большая часть окажется льдом, купленным по цене рыбы или мяса. Поэтому я не рекомендую заранее покупать эти продукты.

Если хочется побаловать себя вкусным столом, лучше съездить на рынок и посмотреть, где продают не замороженные продукты. Там можно все посмотреть, понюхать, а что-то и попробовать. Некоторые хозяйки покупают на рынке красную рыбу и сами ее солят, – она хорошо хранится.

Какие правила подготовки новогоднего стола помогут сделать его не только вкусным и качественным, но и максимально бюджетным?

- Чтобы сделать максимально бюджетным, можно заранее закупить консервы, – это могут быть горошек, кукуруза, консервированные ананасы, вообще любые консервы. Также можно закупить подсолнечное масло для салатов. Немного заранее можно купить брынзу, если вы используете ее в салатах, а также оливки, маслины. Заранее закупаем алкоголь и красную икру, когда идут акции. Уже сейчас можно купить конфеты, но лучше на недельку попозже, чтобы они были вкуснее.