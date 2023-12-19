Психолог дала рекомендации россиянам, стремящимся завершить дела до Нового года
Желание завершить дела до боя курантов не всегда идет на пользу эмоциональному состоянию, считает психолог Наталья Варская. «ФедералПресс» она рассказала, что нужно реально оценить свои силы, а в случае необходимости – составить четкий план действий.
«С точки зрения психологии – если так спокойнее, если непременное завершение дел не несет негативных эмоций и перенапряжения, а дает успокоение тем, что все что можно – сделано, то почему бы и нет. «Эффект Плацебо» сработает. Ставить ли себе такую задачу? Все зависит от психотипа человека, кого-то поставленные сроки мотивируют и дают прилив энергии, в затем расслабление с чувством выполненного долга, а кого-то вводит в состояние беспокойства и отнимает силы», – отметила психолог.
По мнению Натальи Варской, нет никакого смысла гнаться за временем, так как в этом нет логики. Но если спокойнее с чувством выполненного долга, то она предлагает подумать над приоритетами и составить список дел. Он не должен быть большим, лучше его зафиксировать на видном месте. Часть своих обязанностей, возможно, можно будет кому-то делегировать.
Ранее Варская рассказала «ФедералПресс», что не так с установкой: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Фото: пресс-служба Мостуризма