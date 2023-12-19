Психолог дала рекомендации россиянам, стремящимся завершить дела до Нового года

«С точки зрения психологии – если так спокойнее, если непременное завершение дел не несет негативных эмоций и перенапряжения, а дает успокоение тем, что все что можно – сделано, то почему бы и нет. «Эффект Плацебо» сработает. Ставить ли себе такую задачу? Все зависит от психотипа человека, кого-то поставленные сроки мотивируют и дают прилив энергии, в затем расслабление с чувством выполненного долга, а кого-то вводит в состояние беспокойства и отнимает силы», – отметила психолог.