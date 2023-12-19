5 настольных игр, в которые можно поиграть на Новый год

Новый год — это длинная праздничная ночь, которую хочется провести очень весело! И тут все средства хороши: марафоны любимых новогодних фильмов, караоке, конкурсы и, конечно же, настольные игры! Настольные игры объединяют большие компании друзей и позволяют провести время действительно классно.

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Популярные блогеры NANSI&SIDOROV составили подборку из пяти настольных игр, в которые можно поиграть на Новый год в кругу друзей или всей семьей!

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«Мы открыли для себя мир настольных игр в период пандемии, буквально спасались ими в периоды скуки дома. А вообще, настольные игры мы обожаем, даже, можно сказать, коллекционируем — дома их у нас уже больше 30. Шопоголизм в зрелом возрасте в нашей семье выглядит вот так!»

Скрэббл

Это классическая и увлекательная игра в слова, которую обожают многие, и мы в том числе! Цель игры заключается в том, чтобы набрать больше всего очков за составленные на игровом поле слова, которые так или иначе привязаны к словам других игроков. Играть можно вдвоем, а также большой компанией. Важный момент — прихватите с собой блокнот для записей! В ходе игры вам придется придумывать слова, подсчитывать очки и оспаривать неверные слова ваших соперников. При этом один игрок будет ответственен за ведение записи очков, набранных всеми игроками, чтобы в конце игры можно было выявить победителя. Если вам полюбится эта игра, можно будет начать чаще встречаться с друзьями за игровым полем! А для Нового года можно придумать тематику игры — собирать только слова новогодней атрибутики. Вам точно будет не скучно!

Монополия

Бессмертная классика с огромным количеством дополненных версий игры. Но мы придерживаемся классики. Монополия — это экономическая стратегия, в которой вам предстоит обогатиться или разориться, совершая сделки по купле-продаже собственности. Игроки будут перемещать свои фишки по игровому полю и покупать участки, на которых они остановились. Цель игры – остаться последним игроком при деньгах, когда все остальные игроки обанкротились. Монополия – это наше любимое семейное развлечение! Стоит ли говорить, что эта игра по-настоящему затягивает и включает настоящий дух соперничества?

Элиас

Это динамичная словесная игра, где участникам предстоит продемонстрировать сообразительность и скорость мышления. Она подходит для разных компаний и станет отличным дополнением к совместному отдыху. Действие настольной игры разворачивается на специальном игровом поле. На нем располагаются цветные фигурки игроков, которые перемещаются при наборе победных очков. Однако работать в «Элиас» придется командой, как и получать вознаграждения или штрафы! Правила очень просты — нужно объяснить сокоманднику слово из карточки, не используя однокоренные слова. Если слово сложное, то и очков за него дается больше. Мы рекомендуем собирать за игральным столом как можно больше игроков — так будет намного веселее!

Клуэдо

Широко известная классическая игра-детектив. Миллионер-затворник Самуэль Блэк был убит в своем особняке! И теперь вам следует разгадать эту мистическую тайну. Выясните кто, где и чем убил хозяина особняка. Обыщите всё игровое поле в поисках подсказок, выдвигайте или опровергайте обвинения. Выстройте свою стратегию по поиску виновного. Всё в ваших руках, убийца будет наказан! Мы являемся фанатами игр-детективов, потому что добавляет напряжения в игру. Чем больше игроков соберется, тем интереснее будет игра!

Взрывные котята