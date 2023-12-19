Тайный Санта: откуда взялась игра и как ее можно разнообразить?

В Канаде и Великобритании эту игру называют «Крис Киндл», в Бразилии – «Тайный друг», в Испании – «Невидимый друг», а в некоторых странах Европы – «Полианна». Все это – хорошо знакомый нам «Тайный Санта». В последние годы эта добрая традиция обрела популярность и в России.

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Анонимный обмен новогодними подарками часто организуют в больших семьях, среди друзей и коллег. В игре всего два главных правила: стоимость подарка должна быть оговорена заранее, а личность дарителя – держаться в секрете. Ну а дальше – простор для фантазии открыт. Существует множество вариаций игры в «Тайного Санту», а также всероссийские и международные акции, в рамках которых люди со всего света дарят друг другу подарки. О том, как появилась игра, при чем здесь роман детской писательницы начала XX века и как играть в «Тайного Санту-вора» – читайте в материале MIR24.TV.

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Загадочный миллионер из Миссури и древний скандинавский обычай: история игры

Существует несколько версий происхождения этого праздничного флешмоба. Согласно одной из них, традиция анонимно обмениваться подарками зародилась в США в конце XX века. А первым Тайным Сантой называют некоего Ларри Стюарта – миллионера из штата Миссури. Дескать, он более 25 лет раздавал деньги нуждающимся в канун Рождества, оттого и был прозван Сантой. Раскрыл свою личность Стюарт лишь на закате жизни – когда узнал, что смертельно болен. Богач предложил людям продолжить его дело, и вскоре у него появились последователи по всему миру.

По другой теории, игра восходит к древней скандинавской традиции под названием Julklapp. В переводе со шведского это означает «рождественский подарок», а дословно – «стучащее Рождество». В канун рождества дети бегали по соседским домам, громко стучали в двери и оставляли хозяевам подарки. Нужно было очень быстро забросить подарок в дом и остаться незамеченным, либо оставить его на пороге – тогда задание считалось выполненным. Многие исследователи полагают, что корни этого обычая уходят еще дальше – к легендам о помощниках святого Николая (прообраза Санта-Клауса), которые помогали ему раздавать подарки детям.

Похожие игры есть у разных народов мира, и часто они связаны с какими-то сказочными или религиозными персонажами. К примеру, в Германии играют в «Крис Киндл» или «Крис Крингл» (искаженное немецкое Christkind – «Младенец Иисус»). В Бразилии и Испании все иначе: в первом случае игра называется «Тайный друг» (Amigo Secreto), в другом – «Невидимый друг» (Amigo Invisible). Но в конкурсе самых необычных названий этого зимнего флешмоба определенно побеждает «Поллианна». Так называется роман американской писательницы Элинор Портер о девочке, которая покорила всех своим бескорыстием и добротой. Книга была опубликована в 1913 году, а имя маленькой Поллианны и сегодня ассоциируется с доброй рождественской игрой. Самое время узнать, как же в нее играть.

Как подготовиться к игре?

Для игры вам понадобятся бумажные карточки, число которых должно быть равно числу игроков. Сегодня многие используют электронную форму жеребьевки: в интернете можно найти множество сайтов и приложений для игры в «Тайного Санту» или создать собственный онлайн-документ – кому как удобно. Приглашать людей в игру можно по электронной почте, в специально созданном чате или по ссылке. Такой способ часто используют в крупных компаниях, где сотрудники разбросаны по разным отделам и офисам либо работают удаленно. Онлайн-способ имеет ряд преимуществ: к примеру, записку с пожеланием легко потерять, да и почерк не у всех разборчивый. Кроме того, нет риска, что кто-то вытащит карточку с собственным именем, а в случае, если кто-то из Сант забудет подготовить подарок, можно легко отследить и дарителя, и адресата.

Если вам все же привычнее тянуть бумажки, а не связываться с онлайн-рассылками, то действуйте по старинке:

определите участников игры; установите денежную стоимость подарков – тогда не получится, что кому-то подарили смарт-часы, а кому-то ручку и блокнот; раздайте участникам листки бумаги, где они напишут свои имена; при желании договоритесь указать в записках пожелания касательно подарка – так вы облегчите друг другу работу; сложите все бумажки в корзину/коробку/рождественский носок, хорошо перемешайте и устройте жеребьевку (следите, чтобы никто не вытащил «себя»); договоритесь о месте и времени вручения подарков, а также возможности раскрытия инкогнито.

Помимо описанной выше классической версии, у игры в «Тайного Санту» есть несколько разновидностей. Среди них: «Тайный Санта-вор», «Случайный Тайный Санта», «Казино «Тайный Санта», «Украденный Санта», «Конспирологический Санта», «Многодневный Санта». Остановимся на каждом из них подробнее.

Разновидности игры в «Тайного Санту»

«Тайный Санта вор»

Это одна из самых веселых разновидностей игры в «Тайного Санту», которая превратит простой обмен подарками в настоящую азартную гонку. Здесь правила немного другие. Имена на карточках писать не нужно, они должны просто быть пронумерованы в соответствии с числом игроков. Это определит порядок, в котором игроки будут вытягивать карточки: например, вытащивший карточку с номером «6» тянет шестым, и так далее.

Каждый участник должен подготовить универсальный подарок, который в теории подойдет любому из играющих. Дальше ключевой момент – упаковка. Задача игроков – завернуть подарки так, чтобы нельзя было догадаться, что внутри. Когда все подарки готовы, начинается жеребьевка. У игроков есть выбор: рискнуть и достать сверток из общего «склада» или забрать («украсть») уже открытый подарок у любого из участников.

В этой игре есть свои ограничения. Так, один подарок можно «украсть» только один раз, а одного и того же игрока нельзя «обворовывать» больше трех раз. В конце, когда все подарки будут открыты, участник, тянувший жребий первым, может сделать еще один ход – чтобы совершить последнюю кражу либо оставить тот подарок, который у него на руках. Если он оставляет подарок, то игра прекращается, а если «крадет» – длится до тех пор, пока кто-то другой не решит оставить свой подарок себе.

«Украденный Санта»

Не путайте с «Тайным Сантой-вором» – здесь все иначе, хотя побыть грабителем тоже придется. Игру проводят по классическим правилам (бумажки с именами, жеребьевка и т.д.) с единственным условием: все подарки должны быть добыты «незаконным» путем, то есть «похищены». Конечно, о нарушении закона речи не идет, ведь это всего лишь игра. Как правило, «кража» происходит на рабочем месте: участники «крадут» канцелярские принадлежности и прочую мелочь в офисе и дарят друг другу, что делает игру еще более забавной.

Казино «Тайный Санта»

Эта игра похожа на «Тайного Санту вора»: участники готовят универсальные подарки и складывают их в одном месте. А дальше начинается азартная часть. Каждый игрок «инвестирует» небольшую сумму в общий «банк». Затем все игроки делают выбор из трех вариантов:

выбрать любой подарок; поучаствовать в розыгрыше денежного «банка»; поучаствовать в розыгрыше подарков тех, кто выбрал второй вариант.

Сначала выбравшие первый вариант разбирают подарки. Затем оставшиеся игроки пишут свои имена на бумажках и складывают их в две стопки – розыгрыша денег и розыгрыша подарков. Ведущий достает из каждой шляпы по одной бумажке и оглашает имена двух победителей: первый забирает все деньги из «банка», второй – все оставшиеся подарки.

«Многодневный Тайный Санта»

Этот вариант игры поможет продлить новогоднее настроение, ведь раздача подарков растягивается на несколько дней. Подобно адвент-календарю, который весь декабрь радует приятными мелочами, такой способ игры позволяет радоваться предстоящему празднику целый месяц, а может и дольше – все зависит от того, в какой день вы решите начать отсчет. Ежедневно один из игроков получает небольшой подарок от своего Тайного Санты (жеребьевка проводится заранее).

Конечно, о каких-то крупных, дорогих подарках речь не идет. Главное – подойти к делу оригинально, творчески и с юмором. Презентом может быть самодельная открытка, стихотворение, рисунок, песня, угощение, елочная игрушка и другие приятные мелочи. С каждым днем азарт и радость от предвкушения усиливается, ведь каждый гадает – кто же его тайный даритель? Личность Тайного Санты раскрывается в последний день игры. Но игроки могут пытаться угадать, кто их Тайный Санта, а те, в свою очередь, делать им намеки – оставлять записки с подсказками, зашифровывать свою личность в подарке и т.д.

Случайный «Тайный Санта»

Эта игра мало чем отличается от классического «Тайного Санты» за одним исключением: инкогнито сохраняют все. То есть никто из участников не знает, кто дарит подарок ему и кому дарит подарок он сам.

Для этого нужно подготовить два комплекта карточек и пронумеровать их согласно количеству участников, а затем разделить на две стопки. Каждый игрок тянет две карточки: на первой – номер подарка, который игрок дарит, на второй – который получает. Затем происходит закупка подарков. В условленный день игроки приходят к елке или в другое обозначенное заранее место и находят свои подарки. Очень важно пронумеровать все подарки согласно запискам, чтобы каждый вытащил предназначенный ему сверток.

«Конспирологический Санта»

Эта версия игры отлично подойдет для большого коллектива, где люди плохо друг друга знают и хотят познакомиться. Здесь нужно строить «заговоры» – но, конечно, не коварные, а веселые. Участники собираются и тайком выбирают подарок для определенного игрока, затем такой же заговор организуют для другого и так далее по цепочке. Проще всего делать это онлайн – например, создавая секретные чаты. Таким образом в процессе игры люди активно общаются, шутят, делятся креативными идеями и лучше узнают друг друга.

Что подарить игроку в «Тайного Санту»?

Выбор подарка зависит от многих факторов: установленного бюджета, правил игры и того, с кем вы играете – коллегами, друзьями или семьей. Но есть несколько идей, которые стоит взять на заметку. В качестве универсального подарка подойдут:

новогодние носки, перчатки или свитер; (термо)кружка с забавной или вдохновляющей надписью; набор для приготовления глинтвейна; чай, кофе, сладости; небольшой уютный плед; ароматическая свеча, набор благовоний; елочное украшение, гирлянда; оригинальный светильник; красивый блокнот или перекидной календарь; чехол для смартфона или наушников; пауэрбанк.