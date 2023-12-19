Самые популярные костюмы для детей на Новый год

До Нового года осталось не так много времени, и большинство россиян озадачены поисками карнавальных костюмов для своих детей. Популярные интернет-магазины провели исследование и представили список самых покупаемых новогодних нарядов для малышей. В лидерах оказались как традиционные карнавальные костюмы символов католического Рождества, так и образы героев русских сказок.

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Первые места заняли зарубежные персонажи. Как рассказали Daily Storm в Wildberries, у них рейтинг покупок возглавил комбинезон Санта-Клауса, а на сайте «ВМасках.рф» — костюм Щелкунчика и Оловянного солдатика, героев сказок Гофмана и Андерсена. Российскому читателю, однако, персонаж Щелкунчика может быть более знаком по одноименному балету.

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Покупатели «Ягодок» также выделили наряды эльфов и Винни-пуха из иностранного мультфильма. А вот из российского покупатели отдавали предпочтение наборам для малышей с надписью «Мама, папа, с Новым годом».

На сайте «ВМасках.рф» ситуация совсем иная. Представители портала рассказали Daily Storm, что ведущими товарами там оказались наряды гусаров и богатырей для мальчиков. Не менее патриотичным получился и рейтинг взрослых новогодних карнавальных костюмов. Так, россиянам, согласно данным сайта, в новогоднюю ночь хочется стать снеговиками и медведями.

Женщинам, как ни странно, приглянулось одеяние Бабы-яги, традиционной героини народных сказок. Чужим среди своих неожиданно оказался Шрек, герой известных иностранных мультфильмов. Нарядиться зеленым орком, оказывается, хочет большинство клиентов магазина.

Аналогичные запросы редакция направила на Ozon и «Яндекс.Маркет» — сервисы отказались предоставить статистику, в AliExpress оперативно не смогли предоставить информацию.

Ранее в СМИ писали, что детские сады Керчи запретили наряжаться детям в американских супергероев на утренники. Девочек, по слухам, обязывают приходить в костюмах Снежинок. В 2022 году о таких же ограничениях сообщали родители Читы и Красноярска. По словам чиновников, официальный запрет власти не вводили, но по концепции проведения новогодних праздников рекомендовали «вернуться к истокам российской культуры» и «опираться на героические образы».