Готовим чизкейк с апельсином и шоколадом

Попробуйте приготовить чизкейк по этому рецепту. Очень вкусно!

© Freepik

У знаменитого десерта есть много вариантов приготовления. Обратите внимание на этот рецепт чизкейка: его сливочно-шоколадный вкус с цитрусовыми нотками создаст атмосферу Нового года в вашем доме и поможет ощутить праздничное настроение.

Для приготовления чизкейка с апельсином и шоколадом вам понадобится:

300 гр печенья

150 гр сливочного масла

50 гр шоколада

цедра 1 апельсина

сок 1 апельсина

11 гр желатина

750 гр

20% сметаны

3 ст ложки сахарной пудры

Выберите самое любимое печенье. Можно взять несколько видов, например, овсяное, шоколадное, песочное. Положите в блендер и измельчите до крошки. Пересыпьте тесто для чизкейка в чашку, добавьте туда растопленное сливочное масло. Хорошенько все перемешайте и выложите равномерным слоем в форму с высокими бортиками. Поставьте форму в холодильник на два часа.

Залейте желатин теплой водой и оставьте набухать. Готовим далее начинку чизкейка. Натрите цедру апельсина и в отдельную миску выжмите сок. Натрите на терке шоколад. После того как желатин набухнет, влейте в него апельсиновый сок.