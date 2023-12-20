Россияне назвали главное блюдо новогоднего стола

Новый год в России богат на традиции. Долгое время главным блюдом на праздник считался оливье. Однако недавний опрос показал, что его смеcтила c пьедестала другая еда.

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О том, без какого блюда россияне не видят смысла в праздновании Нового года, рассказали РИА Новости.

Маркетплейс YouDo провел опрос более 11 тысяч человек на тему празднования Нового года. Респонденты рассказали, что для них значит это событие и как они его обычно встречают. А также назвали салат, без которого торжество теряет всякий смысл.

«72% не видят смысла праздника без селедки под шубой», — говорится в результатах опроса.

В свою очередь 91% опрошенных выступают против добавления тертого яблока в оливье. 24% не станут пить спиртное под бой курантов, а 64% признались, что приготовят не более трех салатов.

Кроме того, 34% собираются загадать желание о повышении заработной платы или о продвижении по карьерной лестнице. В свою очередь 31% попросят об улучшении материального положения, 21% о прибавлении в семействе, 11% мечтают связать себя узами брака и только 3% загадают, чтобы в будущем хотя бы не стало хуже.