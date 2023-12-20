Простой способ сэкономить на новогоднем столе — повар

Подготовка к Новому году часто выливается в охоту за ингредиентами к оливье и прочим блюдам. Однако, если не поспеть вовремя, есть риск пробрести те же самые товары по завышенным ценам.

О том, как сэкономить на новогоднем столе, «Известиям» рассказал бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов.

Первым делом, как считает эксперт, важно приобрести консервированные овощи. Они входят в состав многих праздничных блюд, долго хранятся и не занимают в холодильнике много места. Однако при покупке важно обратить внимание на состояние тары, в которой продается продукт. Откажитесь от приобретения тех консервированных горошка и кукурузы, чьи банки покрыты ржавчиной или трещинами.

Деликатесы вроде икры или сырокопченых колбас также можно купить, не рискуя потратить слишком много.

«Срок годности колбасы в холодильнике — от четырех до шести месяцев, а икра в жестяной банке сохранит свои качества в течение года при хранении в холодильнике. Желательно хранить в самой холодной части холодильника», — объяснил эксперт.

Будьте внимательны к срокам годности. Сырокопченую колбасу лучше всего хранить в оберточной бумаге. Кроме этих деликатесов, важно заранее приобрести замороженные мясо и рыбу. В преддверии Нового года они заметно растут в цене.

«Срок хранения мяса варьируется от шести месяцев (свинина) до 12 месяцев (птица, говядина) при температуре –14…–18 градусов. У большинства видов морских рыб срок хранения при температуре не выше –18 начинается от 4–6 месяцев. Намного меньше он лишь у скумбрии – два месяца», — пояснил Максим Кузнецов.

Кроме того, эксперт посоветовал заранее купить пакетированные соки, бутилированную воду, конфеты и спиртные напитки до того, как большинство начнет закупаться продуктами.