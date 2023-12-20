Время глинтвейна: топ-5 вкусных рецептов горячего напитка

Глинтвейн завоевал статус одного из главных зимних, в том числе и новогодних, напитков. Особенно он востребован, когда за окном стоит мороз. Казалось бы, в приготовлении такого напитка нет ничего сложного – это просто подогретое до определенной температуры вино с добавлением пряностей и фруктов. Однако в зависимости от рецептуры глинтвейн может сильно различаться и по вкусу, и по эффекту – от успокаивающего до тонизирующего.

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«ФедералПресс» предлагает поэкспериментировать и приготовить этот ароматный напиток.

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Строго по классике

Этот рецепт довольно прост, такой напиток продают во многих парковых кафе. Тем более он пригодится, если вы отправляетесь за город, где не требуется особых изысков.

Для классического глинтвейна понадобятся следующие ингредиенты:

бутылка вина;

2 палочки корицы;

4–5 бутончиков гвоздики;

1 столовая ложка сахара, но можно добавить и больше, если хочется послаще;

имбирь, бадьян, цедра.

Для приготовления глинтвейна следует смешать в кастрюле вино, специи и сахар и нагреть на среднем огне до 70–80 градусов. Как определить температуру на глаз? Очень просто: от вина начинает идти пар, а чуть позже появляются первые пузырьки. Доводить смесь до кипения не стоит, иначе часть алкоголя может испариться, и напиток получится не таким насыщенным. Снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и дать напитку настояться не менее пяти минут. Перед подачей глинтвейн нужно процедить, чтобы в нем не плавали кусочки специй.

Для любителей чая

Глинтвейн – праздничный согревающий напиток, и употреблять его ежедневно все же не стоит. Для тех, кому он полюбился, есть альтернатива: чай со вкусом глинтвейна. Пусть в этом напитке нет сока или вина, но благодаря добавлению пряностей он напоминает настоящий глинтвейн.

Для чайного глинтвейна потребуется:

черный чай;

1/2 апельсина;

1/2 лимона;

корица;

гвоздика;

мед.

Сначала потребуется залить черный чай кипятком. Затем добавить в заварочный чайник пару долек апельсина и лимона или сок половинки каждого фрукта, а также специи. Дайте настояться. Перед употреблением добавьте мед по вкусу. Вуаля, согревающий напиток готов.

Ни капли алкоголя

Глинтвейн может быть и безалкогольным, просто согревающим. Кружка ароматного напитка – оптимальное решение для морозного зимнего вечера.

Для безалкогольного глинтвейна необходимо:

1 литр виноградного сока;

мед;

2 столовых ложки сахара;

апельсин;

яблоки;

гвоздика;

корица;

анис – 4 звездочки.

Сначала нужно порезать фрукты и выложить в кастрюлю, туда же добавить палочки корицы, анис и гвоздику. Количество специй можно варьировать по вкусу. В получившуюся смесь влить виноградный сок, положить сахар. Потом напиток следует поставить на медленный огонь и довести до кипения. Добавить мед – и глинтвейн готов.

Для кофеманов

Глинтвейн может быть со вкусом не только вина, но и кофе. Этот вариант согревающего напитка подойдет для тех, кто хочет взбодриться и вылезти, наконец, из зимней спячки.

Для приготовления такого напитка потребуется:

красное сухое вино;

эспрессо;

корица;

корень имбиря;

апельсин;

сахар;

кардамон, гвоздика, бадьян по вкусу.

В кастрюлю влить вино и кофе, поставить на медленный огонь. Затем добавить порезанные имбирь и апельсин, а также сахар и специи. Нагреть смесь, но не доводить до кипения. Разлить по бокалам. Готово!

Ягодный глинтвейн

Тем, кто соскучился по ягодному морсу, но при этом не отказался бы и от глинтвейна, советуем попробовать напиток на основе груши и малины.

Для того чтобы приготовить праздничный глинтвейн на основе ягод, потребуется:

красное полусладкое вино;

свежая или замороженная малина;

анис и корица;

яблоко;

апельсин;

груша.