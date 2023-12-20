Стилист Лисовец рассказал, какие платья не стоит надевать на корпоратив

Стилист Владислав Лисовец призвал отказаться от прозрачного платья на корпоративе
Стилист Владислав Лисовец призвал отказаться от одной модели платья на корпоративе перед Новым годом. Об этом он рассказал агентству «Национальной службы новостей».
Эксперт призвал отказаться от вульгарных нарядов: полупрозрачных платьев и мини-юбок.
«На корпоратив надо идти в том, в чем комфортно, в чем будет удобно веселиться! То, в чем вы никогда не появлялись на работе, нужно удивить и показать свой истинный характер. Тут, во-первых, надо смотреть, на что денег хватит, а во-вторых, на что хватит фантазии. Корпоратив — это тот самый случай, когда можно превратиться в принцессу, королеву, прийти в том, в чем на работу вы прийти не могли», — начал стилист.
Он также отметил, что не надо привязываться к цветовой гамме.
«Не надо уходить в совсем яркие оттенки и вульгарность, потому что на праздниках всегда через час настроение уже другое, более расслабленное. Чтобы до конца оставаться в достойном виде, стоит избегать мини и чересчур прозрачных нарядов. Все остальное абсолютно допустимо», — заключил эксперт.
В конце ноября Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.
А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек».
Ранее стилисты Рогов и Лисовец опубликовали редкое общее фото.