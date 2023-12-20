Стилист Лисовец рассказал, какие платья не стоит надевать на корпоратив

«На корпоратив надо идти в том, в чем комфортно, в чем будет удобно веселиться! То, в чем вы никогда не появлялись на работе, нужно удивить и показать свой истинный характер. Тут, во-первых, надо смотреть, на что денег хватит, а во-вторых, на что хватит фантазии. Корпоратив — это тот самый случай, когда можно превратиться в принцессу, королеву, прийти в том, в чем на работу вы прийти не могли», — начал стилист.