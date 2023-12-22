Специалисты рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

При покупке новогодней гирлянды важно обратить внимание на целостность изоляции и информацию о товаре, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. Нужно, чтобы на коробке было указано количество и вид лампочек, степень защиты, уровень напряжения, дата изготовления, а также сведения об изготовителе. Провод должен плотно прилегать к элементам гирлянды, быть гладким без трещин и заусенцев.

Если на упаковке есть знак ЕАС, это говорит о безопасности гирлянды и ее соответствии требованиям технических регламентов. Резкий запах пластмассы может говорить о том, что при изготовлении изоляции для гирлянды использовался некачественный пластик, в котором могут содержаться вредные для здоровья формальдегиды, — заявили в Роскачестве.

При выборе гирлянды обязательно нужно проверить длину провода. Часть провода от розетки до первой лампочки должна быть достаточно длинной, чтобы ее можно было удобно подключить к сети. Оптимальная длина составляет от полутора метров для дома и от десяти метров — для улицы. Чтобы проверить работу гирлянды, нужно попросить продавца включить ее, при этом кнопка переключателя режимов не должна заедать. В Роскачестве напомнили, что гирлянды отличаются степенью защиты от влаги и пыли.