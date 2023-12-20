Дизайнер Скороходова рассказала, что нельзя ставить на стол в Новый год

Один из главных этапов подготовки к Новому году – оформление праздничного меню. Во многом оно зависит от символа наступающего года. Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказала, какие продукты нельзя ставить на стол в новогоднюю ночь.

© Unsplash

Подавать на стол в год Дракона можно почти любое мясо, кроме зайца и кролика.

«У нас уходящий год – это год Кролика, а дракон в свое время спас кролика от печальной гибели. Поэтому на праздничный стол в год Дракона нельзя ставить блюда из кролика, чтобы не проявлять неуважение», – заявила стилист.

Вполне можно начинать Новый год с красного мяса, приправленного небольшим количеством специй. К нему подойдет рис, который очень ценят и любят на Востоке.

Исключить из новогоднего меню следует блюда с луком, грибами и белым перцем.

«Грибы следует исключить, потому что в Китае они символизируют хлопоты, заботы, год может пойти не по плану, также стоит избегать блюд с луком и белым перцем, потому что на Востоке эти ингредиенты воспринимаются как символ расставания и ссор», – цитирует Скороходову «Радио 1».