Что можно и нельзя готовить на Новый 2024 год Дракона

Разбираем особенности восточного символа.

© Чемпионат.com

Покровителем 2024 года по восточному календарю является Зелёный Деревянный Дракон. Как известно, новый год в странах Юго-Восточной Азии наступает позже, чем по общепринятому григорианскому календарю. Поэтому официально он начнётся 10 февраля 2024 года, а закончится 28 января 2025 года.

Видео дня

В китайских древних мифах дракон выступает как родоначальник человечества, выдающийся национальный мудрец, первый китайский император. На заре цивилизации в Китае поклонялись ему как главному тотему.

В отличие от предыдущего года Кролика, который, как считается, характеризуется спокойствием и умиротворением, год Дракона приносит с собой ощущение непредсказуемости, драматизма, воодушевления и напряжённости. Бытует мнение, что рождённые под огненным знаком Дракона обладают схожими характеристиками и известны своей страстной и самоуверенной натурой.

Что нельзя готовить

На новогоднем столе в год Дракона должны быть богатые и необычные блюда. А какие же продукты следует исключить из праздничного рациона?

Кролик

Во-первых, следует отказаться от приготовления блюд из кролика. По одной из легенд, Дракон спас животное от беды. Это противоположные знаки, поэтому кролику точно не место на новогоднем столе, это спугнёт удачу.

Курица

В год Дракона на столе должны быть богатые блюда, а курица в восточной культуре является символом бедности. Её следует заменить уткой или индейкой.

Копчёные колбасы и консервы

В 2024 году лучше отказаться от разнообразных консервов и копчёных колбас. На столе должны быть свежие продукты.

Киви

Киви на новогоднем столе тоже под запретом. Предпочтение лучше отдать цитрусовым, свежим яблокам, грушам и ананасам.

Лук и белый перец

Лук (как зелёный, так и репчатый) и белый перец воспринимаются на Востоке как символ расставания. Поэтому эти продукты не следует ставить на новогодний стол. Однако их можно приготовить в виде жаркого вместе с другими овощами.

Грибы

Грибы – символ тревог и разочарований. Согласно китайской философии, они приносят заботы и проблемы. Поэтому не используйте этот продукт для приготовления праздничных закусок.

Фламбе

Это блюда, приготовленные в условиях естественного огня. Продукты поливают алкоголем (водкой, коньяком, виски или другим крепким алкоголем), а затем поджигают. В итоге спирт выгорает, а у блюда появляется своеобразный аромат и вкус. От таких блюд лучше отказаться.

Пресные и безвкусные блюда

В год Дракона на столе должны быть блюда с перчинкой.

Что обязательно поставить на стол

Главным блюдом лучше сделать мясо (кроме кролика и курицы) или рыбу. На праздничный стол в год Дракона отлично подойдёт рыба, приготовленная целиком, с головой и хвостом. Такое блюдо, согласно китайской традиции, символизирует хороший конец уходящего и удачное начало Нового года.

Помимо рыбы, главным блюдом можно сделать свинину, символизирущую финансовый рост, или говядину, которая сулит продвижение по карьерной лестнице. Приготовленная на Новый год утка подарит мир и спокойствие, а индейка поможет прекратить проблемы в отношениях.

Нельзя забывать об острых блюдах и закусках. Пикантности добавят чеснок, имбирь и острый красный перец.

Обязательно на столе должны быть свежие овощи (это могут быть как нарезки, так и разнообразные салаты) и фрукты. Нельзя забывать о мандаринах, которые символизируют благополучие, а цвет цитрусовых благодаря своей схожести с золотом означает богатство.

Декор

Чтобы привлечь удачу и благосостояние в новом году, в декоре новогоднего стола и комнат следует использовать серебристый, золотой, красный цвета, а также различные оттенки зелёного.

Что касается украшений, то можно использовать деревянные игрушки и подвески с изображением дракона, электрические и бумажные гирлянды, а также алые китайские фонарики.

Что можно приготовить в год Дракона: рецепт праздничного блюда

«Согласно восточному календарю, символом 2024 года станет Зелёный Деревянный Дракон — истинный гурман, который любит блюда из мяса и птицы. Смело могу предположить, что многие хозяйки в новогоднюю ночь захотят разнообразить праздничный стол любимой едой этого мистического животного».

Шеф-повар поделился пошаговым рецептом утки конфи.

Ингредиенты:

целая утка;

морковь — 2 штуки;

сельдерей — 1 штука;

масло растительное или оливковое — примерно 1 л в зависимости от размеров утки и ёмкости для маринования;

фрукты по вкусу: яблоко, груша, ананас, апельсин и иные цитрусовые.

Ингредиенты на 1 л маринада:

чистая вода — 1 л;

соль — 40 г;

сахар — 10 г;

бадьян — 2 звёздочки;

корица — 1 палочка;

тимьян свежий — 1 веточка.

Ингредиенты на соус к утке:

свежемороженая малина — 100 г;

сахар — по вкусу;

сливки — 50 мл.

Шаг 1. Подобрать посуду по размеру: для маринования и приготовления утки в духовке. Утку хорошо промыть под проточной водой.

Шаг 2. Приготовить маринад: взять чистую ёмкость для маринования, вылить в неё воду, добавить соль, сахар, бадьян, корицу и свежий тимьян. Довести до кипения, после чего остудить до комнатной температуры.

Шаг 3. Погрузить утку в остывший маринад на сутки и накрыть крышкой или фольгой.

Шаг 4. Через сутки достать утку из маринада. Пока утка просыхает, крупно нарезать морковь с сельдереем и выложить на дно посуды, в которой будет запекаться блюдо.

Шаг 5. Поверх овощей выложить утку и залить её растительным или оливковым маслом — так, чтобы птица была полностью скрыта.

Шаг 6. Разогреть духовку до 140 градусов и поставить запекаться утку на 3-4 часа.

Шаг 7. По готовности аккуратно достать блюдо из духовки, чтобы не обжечься маслом, и дать ему немного остыть, после чего аккуратно достать цельную утку и переложить её на перфорированный противень или дуршлаг, чтобы стёк лишний жир.

Шаг 8. Приготовить соус: свежемороженую малину пробить в блендере, сбалансировать вкус кислоты и сладости с помощью сахара, а также добавить сливки и взбить ещё раз до однородной массы. Подавать соус в соуснике.

Шаг 9. Приготовить гарнир: промыть фрукты и нарезать их некрупными дольками уже непосредственно перед подачей.