Как сэкономить на подготовке новогоднего стола

Новогодний стол — всегда трата массы финансовых и эмоциональных ресурсов, однако количество первых легко можно сократить. Об этом рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Голощапова.

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Эксперт уточнила, что самое главное в новогоднюю ночь — это праздничное настроение и сказочная атмосфера, а не количество потраченных денег. Стоит сделать упор на положительные эмоции, радость от общения с родными и друзьями.

— Не всегда стол, который ломится от всевозможных яств, — залог удавшегося праздника. Обойтись можно и минимальным количеством блюд, — отметила Голощапова в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несложно сэкономить, когда на Новый год собирается большая компания. В этом случае финансовую нагрузку можно разделить между всеми гостями. Так, обязанности по приготовлению новогоднего меню можно разделить между приглашенными — по 2–3 блюда с гостя. Часть продуктов стоит закупить заранее. Это позволит закупиться по ценам на 20–30 процентов ниже. Кроме того, чем ближе праздник, тем меньше выбор на полках.

Эксперты сообщили, что цены на продовольствие в России за год выросли на 7 процентов. Больше всего выросло в цене куриное мясо — на 30 процентов, передает издание argumenti.ru.