Психолог назвала способы избежать стресса или прокрастинации перед Новым годом

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала, как сохранить продуктивность в предновогоднюю неделю.

Яушева пояснила, что в преддверии длительного отдыха многие люди склонны испытывать усталость и стресс. Это может быть связано с желанием разобраться со всеми рабочими делами до конца года из-за собственного перфекционизма либо с привычкой откладывать дела на потом. Также на некоторых сотрудников может давить руководство, стремящееся получить хорошие показатели. Кроме того, перед праздниками необходимо выполнить и множество личных дел: выбрать подарки, спланировать новогоднее меню и отдых в выходные.

Помимо этого, зимой активность человека может снижаться из-за недостатка солнца, дефицита витамина D и повышенной выработки мелатонина, из-за которого хочется больше спать.

– Также накануне праздников может появиться так называемый "воскресный невроз" – состояние, которое возникает у людей, не знающих, как распорядиться свободным временем, – добавила специалист.

Для решения проблемы психолог порекомендовала разобраться в ее причинах. Если дело в прокрастинации, то, по словам эксперта, не следует корить себя за недостаточную активность. В случае, если появляется стресс, специалист посоветовала уделять внимание качественному сну, питанию и физической активности, а также напомнила, что успокоиться помогают дыхательные практики.