Как спланировать свой первый самостоятельный Новый год

Традиционно мы привыкли отмечать Новый год дома в кругу родных, но иногда хочется провести его с друзьями в шумной компании. Но что делать, если это твой первый самостоятельный Новый год? Как ничего не забыть, не запутаться и устроить отличную вечеринку?

Популярный блогер Вова Мазурчик собрал настоящую инструкцию по планированию первого самостоятельного Нового года!

Устрой генеральную уборку

Да-да, все через это проходят перед Новый годом. Выдели один день, включу музыку погромче и потихоньку убирай одно комнату за другой! Также выбрось ненужные вещи и отложи что-то, что можно пожертвовать на благотворительность. Совместишь приятное с полезным! Ну а после этого начни украшать дом к празднику. Поверь, в чистой квартире это делается намного приятнее.

Возьми под контроль список продуктов

У каждого из нас была история о том, как мама резала салаты, а потом внезапно обнаружила, что горошек закончился. И вот ты идешь 30 декабря в супермаркет, чтобы отстоять огромную очередь из-за нескольких банок горошка. Чтобы такого не повторилось, заранее составь список блюд и продуктов, которые нужны для их приготовления. Так ты точно будешь уверен в том, что такого курьеза за пару часов до праздника не произойдет!

Заранее распредели бюджет

Это важный пункт! Определи, сколько денег ты собираешься потратить на подарки для друзей, на украшения для дома, на продукты и т.д. Отправляясь за покупками, четко следуй плану, а иначе рискуешь потратить лишние деньги и время.

Подготовь домашние принадлежности для гостей

Не все твои гости захотят отправиться к себе домой после празднования. Поэтому убедись, что у тебя есть чистое постельное белье и полотенца для всех, кто может остаться на ночь. Обязательно предоставь подушку и одеяло, чтобы всем было максимально комфортно!

Создай зону для развлечений