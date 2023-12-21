Россиянам дали советы, как выбрать сладкий новогодний подарок

При выборе сладкого новогоднего подарка необходимо проверить маркировку товара, рассказали в Роспотребнадзоре Калининградской области. В ведомстве отметили, что она должна быть на русском языке, содержать информацию о массе и составе, а также иметь знак обращения продукции на рынке Таможенного союза, пишет «МК в Калининграде».

© NEWS.ru

Как уточнили в Роспотребнадзоре, упаковка не должна быть деформирована. Покупать сладкие подарки следует в магазинах, супермаркетах и на официальных рынках. Товар, приобретенный в местах несанкционированной торговли, может оказаться опасен для здоровья. Также стоит обратить внимание на условия хранения, сроки годности и дату фасовки. Все несъедобные элементы должны быть упакованы отдельно.

В ведомстве подчеркнули, что в составе подарка могут быть печенье, конфеты, мягкий ирис, мармелад, вафли, пряники, пастила и зефир. При этом лучше всего, чтобы в продуктах не содержались консерванты Е200, Е202, Е210, Е249, арахис, натуральный кофе, специи, алкоголь и абрикосовые косточки.