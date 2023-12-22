Стилист Олег Борха посоветовал россиянкам самые модные цвета в одежде для встречи Нового года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Внимание, новости!».

В первую очередь специалист призвал присмотреться к нарядам зеленых тонов, поскольку они символизируют обновление и гармонию. При этом, как отмечает эксперт, разрешается выбрать абсолютно любые оттенки, например насыщенный изумрудный или цвет морской волны.

Кроме того, Борха предложил обратить внимание на предметы гардероба с золотистыми переливами. По его словам, данная цветовая гамма указывает на удачу, роскошь и богатство.