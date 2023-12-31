Идеальное новогоднее решение: 4 быстрых закуски к праздничному столу
Подготовка к новогоднему празднику часто бывает спонтанной, и в такие моменты нам на помощь приходят простые и вкусные закуски. "Рамблер" раскроет несколько идей, которые придадут вкуса и радости вашему новогоднему столу.
1. Мини-брускетты с помидорами и моцареллой
Это итальянское блюдо готовится буквально за несколько минут. Нарежьте свежие помидоры и моцареллу, положите на кусочек хрустящего хлеба и посыпьте свежим базиликом. Закуска, полная вкуса средиземноморского лета, в одном миг привнесет свежесть на ваш стол.
2. Роллы с лососем и сыром
Не нужно быть суши-мастером, чтобы собрать эти легкие роллы. Возьмите лаваш, положите на него кусочек лосося, намазанный сливочным сыром, и сверните в трубочку. Нарежьте на порционные кусочки, и ваша вкусная закуска готова к подаче.
3. Крекеры с крем-сыром и оливками
Простые крекеры могут превратиться в изысканные угощения с минимальными усилиями. Распределите крем-сыр по крекерам, добавьте нарезанные оливки сверху, и можете подавать гостям. Это быстро, вкусно и стильно.
4. Жареные креветки с чесночным соусом
Если у вас есть замороженные креветки, вы всегда сможете создать эффектное блюдо. Обжарьте ракообразных на сковороде с чесноком и зеленью, приготовьте соус из оливкового масла, лимонного сока и перчика. При подаче этой закуски ваш стол моментально приобретет изысканный вид.
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