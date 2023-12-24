5 лучших канапе на Новый год 2024

Простые идеи для праздничного стола, которые можно приготовить на скорую руку.

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Каждый год в преддверии новогодних праздников все мы задаёмся одними и теми же вопросами: «что дарить?», «где отмечать?» и «что готовить?» С последним возникает больше всего проблем, ведь каждый раз хочется приготовить что-то новое и необычное.

«Расскажу о простых, но изысканных рецептах канапе, которые станут ярким украшением новогоднего стола», — Олег Титов

шеф-повар, эксперт кафе «Ферма» на «Городской ферме на ВДНХ».

Канапе с лососем и крем-чизом

Нарежьте тостовый хлеб на небольшие квадратики. Затем намажьте каждый кусочек творожным сыром и положите ломтик лосося. Украсить можно каперсами или маринованным красным луком.

Канапе с оливками и фетой

Нарежьте тосты или лаваш на кусочки. На ломтики положите кубики феты, а сверху — оливки. Приправьте канапе прованскими травами и подавайте с капелькой мёда.

Канапе с креветкой и лимоном

Подготовьте кусочки хлеба, нарежьте лимон тонкими дольками, измельчите лук, чеснок и размороженные креветки. Далее перемешайте креветки с луком и чесноком. Собирайте канапе по следующему порядку: хлеб, креветки, лимон. Сверху украсьте веточкой укропа.

Канапе с курицей и горчицей

Нарежьте ржаной хлеб на ломтики и смажьте зернистой горчицей. Сверху положите кусочек копчёной грудинки и половинку корнишона.

Канапе с грибами и карамелизированным луком

Для начала карамелизируйте репчатый лук: нарежьте перьями и обжарьте с парой капель мёда до глянцевой корочки. Затем подрумяньте шампиньоны на раскалённой сковороде. Смешайте сливочный сыр с карамелизированным луком и намажьте смесь на брускетту. Сверху положите обжаренные грибы и украсьте петрушкой.