Какие народы украшают дома к Новому году лучше всего

Пышная, душистая, сверкающая огнями ель — главное украшение дома в Новый год и на Рождество. Однако за долгие века существования праздника у разных народов появилось много других традиций, как сделать свой дом в эти дни красивым и уютным. Так, в Германии и Франции по вечерам зажигают свечи в еловых венках, в Скандинавии в каждом укромном уголке прячутся милые гномики, а в Мексике с веток вечнозеленой араукарии глядят калаверы катрины — черепа веселых красоток. Очень часто их делают из сахара и цветной глазури, а после праздника их можно съесть. Как украшают к новогодним праздникам дома по всему свету — в галерее «Ленты.ру».

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От Сатурна до Санты

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Украшать дома к зимним праздникам — давняя традиция. Считается, что прообразом современного Нового года и Рождества были римские Сатурналии — дни, посвященные Сатурну, богу земледелия. В Древнем Риме их отмечали с 17 по 23 декабря, как раз когда заканчивалась жатва, а вместе с ней и аграрный год. В честь этого римляне устраивали пиры, театральные представления, дарили друг другу свечи — символ победы света над тьмой, а вход в дом украшали вечнозеленым можжевельником. Это называлось «короновать двери».

В христианской Европе главным праздником стало Рождество, которое католики и протестанты отмечают 25 декабря. Европейцы переняли многие римские обычаи, приспособив их к своим условиям. Так, вместо можжевельника они брали плющ, падуб или омелу и мастерили из них венки, которые вешали над входной дверью. Сохранились слова старинной английской рождественской песенки, в которой поется: «Соберите, женщины, падуб и плющ и украсьте свой дом». Англичане верили, что зеленые венки зимой защищают жилище от злых духов. А еще под такими венками было разрешено целоваться влюбленным.

Впрочем, были у праздника Рождества, а затем и Нового года, и другие Польше и Чехии рассказывали, что детям в одной очень бедной семье нечем было украсить к Рождеству елку. Они легли спать, а утром увидели, что вся комната сияет. Оказалось, ночью к ним пришел Рождественский паук и оплел ель паутиной из золота и серебра.

Сегодня дома к зимним праздникам декорируют очень по-разному. Вешают еловые венки, зажигают огни и даже делают гирлянды из засахаренных фруктов с пряностями. При этом в каждой стране есть свой особенный новогодний декор.

Лошадка Дала (Швеция)

Рождественский символ Швеции — игрушечная лошадка Дала. Шведы не только вешают ее на елку, но и ставят на камины, комоды, книжные полки. Известно, что лошадок из дерева стали вырезать краснодеревщики в местности Даларна в центральной Швеции еще пять сотен лет назад. Фигурки у них выходили смешными — со сдвоенными ушами и без хвостов, что очень нравилось детям. Местные священники, напротив, считали их исчадиями ада.

В 1624 году в своих проповедях епископ Вестеросский Йоханесс Рудбек в качестве «орудий порока» обличал карты, кости, деревянных лошадок и любовные песни, а сорок лет спустя, во времена охоты на ведьм, за вырезание фигурок мастера могли сжечь на костре, так как священнослужители утверждали, что лошадки из Даларны заманивают детей на Лысую гору

Несмотря на гонения, к XVIII-XIX векам лошадки Дала стали самой популярной в Швеции игрушкой. Их изготавливали целыми семьями: мужчины вырезали фигурки, а женщины раскрашивали. Чаще всего они были красного цвета с бело-синей сбруей, но встречались и светло-серые в «яблоках», и черные с голубыми цветами вместо седла, и белые с восьмиконечными звездами. А некоторые умельцы даже приделывали игрушкам кожаные поводья.

В 1920-х годах братья Ольсены из деревни Нуснес придумали черно-белую лошадку на платформе с колесами. Детям тогда было 7 и 9 лет, лошадок они мастерили, придя домой из школы, и вскоре даже открыли собственную мастерскую. В 1930-х на Всемирных выставках в Париже и Нью-Йорке Далекарлийская (Даларнская) красная лошадка стала самым узнаваемым шведским сувениром.

Сегодня знаменитых лошадок не только вырезают из дерева, но и шьют из фетра, плетут из соломы. Кстати, шведы любят делать из соломы и разный другой новогодний декор — звезды, шишки, снежинки, калачи. Иногда все это дополняют блестящими красными яблоками. Тем более, что в скандинавской мифологии конь — это символ солнца и плодородия, а яблоки — дающая молодость пища богов.

Арка Швиббоген (Германия)

Рождество в Германии — это торжество света. Сияет все: деревья в палисадниках, увитые гирляндами входные двери, над которыми горят фонари в виде звезд и снежинок, комнаты, украшенные свечами в венках Адвента. Но самое необычное — это арки, или дуги Швиббоген, которыми в канун новогодних праздников немцы украшают окна своих домов.

Обычай появился несколько столетий назад в Рудных горах, на границе Германии и Чехии. Шахтеры, жившие в этих краях, зимой почти не видели солнца. Они уходили в забой затемно и возвращались, когда уже наступала ночь. Тогда родные стали зажигать в окнах домов свечи, чтобы порадовать их светом и указать путь домой.

Подсвечники для таких свечей делали особенные — в виде арки — и называли Швиббоген, от немецкого слова schweben, что значит «парить». Дуги Швиббоген были кованные металлические или резные, из дерева, а их свод украшали различными картинками: сценами изгнания Адама и Евы из рая, героями немецких сказок, шахтерами за работой.

Самый знаменитый сюжет Швиббогена был создан в 1937 году художницей Паолой Йордан для одной из промышленных выставок: в центре — два горняка с саксонскими мечами, по одну сторону от них — игрушечных дел мастер, по другую — женщина, плетущая кружева

В традиционном Швиббогене семь свечей — по числу дней сотворения мира. Но в современных арках гореть может и пять, и десять, и двенадцать ламп. Формы подсвечников также стали разнообразней — они могут быть треугольными или в виде трапеций. Украшают ими тоже теперь не только окна. Самая большая в Германии рождественская дуга стоит на площади саксонского города Йохангеоргенштадта, другая светящаяся арка украшает вход на знаменитую ярмарку Штрицельмаркт в Дрездене, считающуюся одним из старейших рождественских рынков в стране.

Вертеп и рождественское полено (Франция)

Рождественские праздники во Франции начинаются 6 декабря — в день Святого Николая. С этого момента французы начинают украшать свои дома. Ставят елки (в последние годы все чаще деревянные, оригинальные и минималистичные), вешают на стену Адвент-календари, над входной дверью прикрепляют веточку омелы, а если есть камин — то подвешивают рядом с ним носки, ожидая, что Святой Николай наполнит их в рождественскую ночь сладостями.

Но главное украшение французского дома в эти дни — вертеп с маленькими керамическими фигурками, которые по-французски называются сантоны. Традиция эта появилась в Провансе в XVIII веке.

На протяжении многих столетий во Франции в канун Рождества вертепы устраивались в церквях. В них, как в кукольном театре, разыгрывали мистерию о рождении Иисуса Христа.

В годы Французской революции в стране были введены антиклерикальные законы, а большинство храмов закрыто. В ответ на это жители Прованса стали устраивать вертепы тайно — у себя дома. Сантоны они мастерили из глины, а потом раскрашивали. Причем фигурки специально делали очень маленькими, чтобы, если понадобится, их можно было быстро спрятать.

Изначально сантоны изображали только персонажей Нового Завета — деву Марию, младенца Иисуса, Иосифа, волхвов, но уже в XIX веке мастера стали придавать своим героям черты обычных жителей юга Франции. Так появились мэр, кюре, рыбак, булочник, барабанщик, торговка, вязальщица, цыганка и даже деревенский дурачок. Кроме того, фигурки стали помещать в макет деревни с улицами: домами, фонарями, мельницами, мостами и прочим. Все это символически подчеркивало, что каждый француз хочет поклониться Иисусу и принести ему свои дары.

Во Франции еще одна новогодняя традиция — рождественское полено. Еще в XII веке у французов было принято всей семьей рубить под Рождество вишню и заготавливать из нее дрова. Эти дрова приносили в дом и хранили до окончания праздников.

В последний праздничный вечер вишневое полено поливали маслом и коньяком и торжественно сжигали в камине. А потом собирали угли, которые берегли до следующего Рождества, — считалось, что они охраняют дом от удара молнией и проделок дьявола

Сегодня вишневые дрова заготавливают лишь те, у кого есть камины в загородных домах. Зато каждая французская хозяйка считает своим долгом подать на новогодний стол бисквитный рулет в виде «полена». Говорят, каждому, кто съест кусочек, весь год сопутствует удача.

Курица, тигр и золотые фонарики (Южная Корея)

Традиционный Новый год в Южной Корее называется Соллаль. Его отмечают в первый день лунно-солнечного календаря (в 2024 году — 10 февраля) и празднуют три дня. Считается, что в это время дом должен быть не только ярко украшен, но и надежно защищен от злых духов.

Корейцы верят в магию цвета. Считается, что самыми сильными свойствами обладает красный — цвет солнца, радости, мужской энергии и жизненной силы. Он отпугивает демонов и оберегает дом от невзгод. На втором месте — зеленый и желтый, или золотой. Желтый — цвет земли, плодородия и стабильности. Зеленый символизирует молодость и весну. А вот черный в новогоднем декоре используется редко, хотя в Корее он не несет таких негативных смыслов, как у европейцев, считаясь цветом мудрости, стойкости и справедливости.

Независимо от того, какое животное станет символом наступающего года, корейцы всегда украшают дома изображениями курицы и тигра. Обычно их вешают над входом. По поверью, тигр отпугивает от дома плохих людей, а курица приносит достаток и процветание

Кроме того, в новогодние дни жилища принято украшать разноцветными фонарями из бумаги и шелка — часто на них наносят иероглифы «счастье», «благополучие» или пишут добрые пожелания. Иероглиф «удача» также наносят и на большие красные ромбы, которые вешают над дверными проемами.

Другой вариант декора — золотые кисти, которые прикрепляют к фонарикам и даже к ручкам на дверях. Комнаты также украшают золотыми свечами, которые могут быть повсюду — на накрытых столах, полках, подоконниках. Еще в корейских домах на Соллаль много цветов. Особенно пионов и орхидей. Считается, что пионы символизируют красоту и добродетель, а орхидеи — знак изящества, гармонии и любви.

Гномы пикси (Дания)

Рост 20 с небольшим сантиметров, длинная борода, остроконечный колпак, а лица нет. Так выглядят персонажи датского фольклора — гномы пикси (иногда в Скандинавии их называют юлениссе).

Датчане верят, что эти духи живут в каждом доме, а в старину даже считалось, что в них превращаются души некрещенных детей. Пикси — большие проказники, и их проделки не всегда добрые.

Пикси могут сбить путника с дороги или украсть жеребят. А еще они умеют летать и, если человек их чем-то обидел, запросто подлетят, схватят за уши и утащат на крышу дома или на высокое дерево

Но тем, кто относится к ним хорошо, пикси помогают — они трудолюбивы и аккуратны, умеют вести домашнее хозяйство, строить жилища и растить цветы.

Одна из легенд гласит, что пикси были сделаны из глины специально для того, чтобы помочь людям пережить зиму. Возможно, поэтому они и стали символом датского Рождества.

Сегодня в Дании купить фигурку пикси можно в большинстве магазинов. Но датчане стараются делать их собственноручно, чаще всего шьют в виде тряпичных кукол. Эти куклы передают из поколения в поколение. Поэтому в каждом доме пикси обычно бывает много. В рождественские дни их рассаживают по дому — на окно, у кровати, на креслах. Чем гномиков больше, тем счастливей и радостней будет новый год.

Калаверы и пиньята (Мексика)

Празднование Рождества в Мексике начинается 16 декабря. В этот день во всех городах проходит костюмированное шествие — Las Posades, во время которого мексиканцы наряжаются в библейских персонажей — Деву Марию, Иосифа, пастухов и волхвов — и ходят по домам, возвещая о скором рождении младенца Иисуса. К этому же дню принято украшать и сами дома, создавая в них праздничную атмосферу.

Правда, мексиканцы, хотя и являются католиками, делают это очень необычно. Так, вместо привычной европейцам ели или еловых венков они наряжают араукарию — вечнозеленое хвойное дерево, которое растет в Америке, Новой Гвинее и Австралии. А вместо елочных шаров, лошадок, гномов и других новогодних игрушек, украшают ее калаверами — рисованными или скульптурными изображениями человеческих черепов.

Калавера по-испански — «череп». Традиция их использования восходит к эпохе ацтеков и майя. Древние индейские племена считали смерть высшим благом, поэтому приносили своим богам человеческие жертвы, а алтарь бога смерти был весь выложен черепами.

С распространением христианства настоящие жертвоприношения прекратились, но почитание культа мертвых осталось. Черепа стали символическими: вылепленным из глины, нарисованным на бумаге, выполненным в виде масок и даже сделанными из сахара

В 1913 году мексиканский художник Хосе Посада создал гравюру «Калавера Катрина», что значит «Череп щеголихи». На ней был изображен смеющийся женский череп в огромной модной шляпе с перьями. С тех пор в мексиканском декоре появился еще один сюжет — череп красавицы, расписанный шрамами и розами.

Но есть в мексиканских домах и еще одно характерное рождественское украшение — пиньята. Это пятиконечная звезда, вылепленная из глины. Внутри она полая, а снаружи обклеена пестрыми лентами и цветной бумагой.

Пиньяту наполняют фруктами, конфетами и орехами и подвешивают над рождественским столом. В конце праздника дети ее разбивают. Считается, что каждый луч пиньяты символизирует один из смертных грехов, и разбить ее — значит, от них избавиться. Кто сделает это первым, тому весь год будет сопутствовать удача.

Пароли (Филиппины)

Большинство жителей Филиппин — католики, поэтому отмечают Рождество и Новый год по григорианскому календарю — 25 декабря и 1 января соответственно. Дома к этим праздникам они наряжают на западный манер — ставят искусственные ели, украшают комнаты еловыми венками и гирляндами, зажигают свечи.

Но есть у филиппинцев и свой особенный новогодний декор. Это фонарики, которые называются пароль (от испанского farol — «лампа», «фонарь»). Прообраз этого светильника — Вифлеемская звезда, указывавшая, по преданию, волхвам путь к яслям, в которых родился Спаситель.

Самая распространенная форма пароля — пятиконечная звезда, к двум нижним лучам которой прикреплены «хвосты» из разноцветных лент. Но встречаются и фонарики с восемью, десятью и даже двенадцатью лучами. Изначально их изготавливали из бамбуковых палочек и рисовой бумаги, а внутрь помещали свечу или лампу из кокосового масла. Пароли были народным промыслом — смастерить их мог любой.

Сейчас фонарики выпускают промышленным способом. Они очень разнообразны — из стекла, ткани, пластика, украшенные ракушками. По традиции, их вешают над входной дверью или над обеденным столом. И горят они долго — дольше всех европейских рождественских светильников.

Филиппинцы — рекордсмены в мире по самому продолжительному празднованию Рождества и Нового года. Отмечать они начинают еще в сентябре, а заканчивают ближе к концу января. И все полгода пароли разгоняют зимний мрак своим мягким светом

А как в России

Рассказывает Виктория Малышева, дизайнер интерьеров, создатель студии дизайна VMGroup:

— В основном россияне украшают к Новому году елку и праздничный стол. В последнее время стало модно, например, накрывать стол специальной новогодней посудой. Ее достают в начале декабря и пользуются целый месяц, убирая только после каникул.

Еще начали украшать окна. Видимо, это скандинавское веяние. В Скандинавии окна без штор, и они любят декорировать их чем-то светящимся — гирляндами, звездами. К нам это тоже сейчас пришло.

А вот советская традиция клеить на окна снежинки из бумаги и рисовать мылом новогодние сюжеты уходит в прошлое. Хотя в той деревне под Санкт-Петербургом, где у меня загородный дом, один предприниматель решил возродить этот обычай. Каждый год он устраивает конкурс на лучшее украшение окна. Местные жители рисуют снегирей, веточки, снежинки, а он вручает победителям призы — обычно бытовую технику Виктория Малышева дизайнер интерьеров, компания VM Group

Становятся все популярней рождественские венки. За границей это небольшой декор, который вешают на входную дверь, но наши люди приноровились, и венки у нас стали самостоятельным творчеством. В загородных домах ими украшают камины, в квартирах — зеркала, различные полочки. Что же касается цветовой гаммы, то у европейцев сейчас в моде естественные цвета: серый, серебряный, голубой. Россияне очень любят красные елочные украшения. Но я как дизайнер советую клиентам делать новогодний декор в той же гамме, что и интерьер.

К примеру, в квартире ремонт в серой гамме, но есть сиреневые стулья, голубая картина. В этом случае елку, венки, еловые гирлянды лучше выдержать в серо-серебристых-синих тонах. Недавно я наряжала елку, там в квартире золотые люстры. И для новогодних украшений мы тоже взяли золотые шары, добавили немного белых и немного фиолетовых — этот цвет тоже был в доме. Получилось очень гармонично!

Я всегда предлагаю делать и елку, и, например, еловые композиции для праздничного стола в одном стиле. Скажем, елку нарядить большими шарами, а композицию такими же, но маленькими.

Для украшения можно использовать не только елочные игрушки, но и банты, небольшие искусственные розочки, перья, хрустальные веточки Виктория Малышева дизайнер интерьеров, компания VM Group

Нельзя сказать, что это нововведение, но обычно люди об этом не знают.

А еще часто бывает, что люди на Новый год уезжают на отдых за город или в другую страну. И большая елка дома им не нужна. Тогда можно взять большую вазу, поставить в нее еловые ветки и украсить их, например, винтажными игрушками. Будет и хвойный запах, и ощущение праздника.

Вообще, Новый год — это, наверное, самый любимый российский праздник. В детстве я всегда мечтала встречать Новый год за городом, большой семьей. И когда, став взрослой, проектировала собственный дом, сделала так, чтобы зимой он смотрелся интереснее, чем летом.