Новый год в одиночестве: как создать себе праздник?

Близится самый главный праздник в году, однако не все будут отмечать его с семьей или друзьями. Если вы остаетесь в одиночестве, не стоит расстраиваться, ведь встретить Новый год в этом случае можно по вашему сценарию.

© Eva.ru

Под Новый год люди подводят итоги, строят планы, ставят себе новые цели и загадывают желания на будущее. В личной жизни многие также хотят навести порядок: закрыть старые двери, начать новые отношения и встретить бой курантов в компании любимого человека. Согласитесь, что быть в это волшебное время в одиночестве совсем не хочется! А связано это не только со стереотипами мышления, но и с зимней погодой, то есть с физиологией. Почему же мы так хотим встретить Новый год с кем-то и что делать, если ничего не остается, как встречать его в одиночестве?

Видео дня

Почему в Новый год нам хочется быть в компании?

Стереотипы

Здесь все просто! Считается, что Новый год — праздник семейный, ну а если семьи пока или уже нет, то праздник вроде бы не тот. Это впечатление усиливается предпраздничной индустрией подарков. Елки, мандарины, подарки в блестящих обертках, специальные предложения от магазинов, обсуждения в соцсетях — буквально все говорит человеку, который находится в свободном статусе, что он как бы… одинок! Вот большинство и старается пристроиться для встречи Нового года хоть в какую-то компанию, чтобы не прослыть неудачницей Бриджет Джонс. Ну и все же мы существа социальные, нам нужны люди вокруг.

Погода и питание

Недостаток солнца, хмурое небо, короткий световой день, холодная погода, снег и вьюга только усиливают ощущение одиночества. Хочется прижаться к кому-то под теплым пледом и лежать около наряженной, мигающей огоньками, елочки, сохранять тепло и энергию. Это помогает выработке важных гормонов, которые влияют на настроение и желание двигаться, работать и добиваться успехов. Опять же стимулируют желание развиваться, наряжаться и следить за собой. Также летом мы питаемся разнообразнее — у нас под рукой больше овощей, фруктов и ягод, а это влияет на кишечную микрофлору. Именно в кишечнике синтезируется часть важных веществ, отвечающих за настроение. Поэтому мы инстинктивно стараемся «добрать» его другими способами.

Что делать, если вы все же остаетесь на Новый год в одиночестве?

Устройте себе праздник

Сходите в салон красоты или на спа-процедуры. Сделайте красивую прическу, купите новое вечернее платье. То, что вы планируете провести праздник в одиночестве, не значит, что нужно делать это в повседневной домашней одежде без укладки и макияжа. Когда вы посмотрите на себя в зеркало, от одного вида настроение поднимется и захочется настоящего веселья.

Приготовьте вкусный ужин. Купите свои любимые деликатесы, не жалейте на себя денег. Даже если вы весь год следите за фигурой, в эту ночь можно позволить себе лишнюю ложку любимого салата. Постелите на стол красивую скатерть, поставьте самую дорогую посуду. Поверьте, любая мелочь имеет значение в такую ночь.

Сон, ванна и шампанское

Если вам не хочется сидеть всю новогоднюю ночь перед телевизором с тазиком салата Оливье и смотреть «Голубой огонек», то не мучайтесь и ложитесь спать. Тогда у вас будет не только прекрасный вечер, но и не менее прекрасное посленовогоднее утро, когда все еще спят, а вы уже встали и отлично себя чувствуете.

Как вариант: вы можете отлично расслабиться, организовав себе ванну с ароматной водой и бокалом холодного шампанского. Неспешно и так, как вы хотите.

Отправляйтесь на прогулку