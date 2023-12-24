После обильного застолья может быть тяжело и некомфортно. Поэтому важно подавать на праздничный стол легкие салаты, которые не будут перегружать желудок.

© Unsplash

Каждый из нас ждет наступления Нового года, чтобы получить положительные эмоции, пообщаться в теплой атмосфере с семьей и друзьями, приобщиться к застолью с вкусными блюдами. Однако важно оставаться в хорошем самочувствии даже тогда, когда мероприятие уже прошло. Тяжелая, жирная пища часто перегружает желудок и создает ощущение дискомфорта. Именно поэтому легкие салаты на праздничный стол станут очень хорошим решением.

Видео дня

Почему важно подавать легкие салаты на праздничный стол

Легкие закуски стоит обязательно включить в меню. Конечно, никто не заставляет вас отказываться от основных блюд из мяса или рыбы, однако некоторые легкие рецепты салатов сделают меню сбалансированным. Это особенно актуально, если кто-то из друзей или членов семьи придерживается диеты. Подача легких салатов на праздничном столе имеет несколько важных преимуществ:

Сбалансированное питание. Во время праздничных мероприятий люди обычно употребляют более калорийную и тяжелую пищу. Легкие салаты будут отличным дополнением к тяжелым блюдам, обеспечивая сбалансированное питание и уменьшая ощущение тяжести после приема пищи.

Полезные ингредиенты. Большинство легких салатов богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами.

Овощи, зелень, оливковое масло и другие нежирные ингредиенты, которые часто входят в состав легких салатов, являются полезными для здоровья и общего самочувствия. Легкие салаты подходят для широкого круга диет, включая вегетарианскую, низкокалорийную и другие. Это позволяет удовлетворить потребности разных гостей и обеспечить всем возможность наслаждаться праздничной едой.

Такие салаты легко приготовить и подать, что освобождает хозяев от излишних забот во время подготовки к праздничному событию. Они также могут быть заранее приготовлены, что сэкономит время в день мероприятия.

Рецепты легких салатов

Вы сможете подготовиться к мероприятию максимально быстро, если будете использовать простые и вкусные рецепты на скорую руку. Это поможет сэкономить время и уделить внимание другим важным моментам при организации торжества. Клео.ру сделал подборку рецептов, которые идеально дополнят праздничный стол. Вы можете воспользоваться одним из вариантов, который вам понравится.

Греческий салат

Греческий салат заслужил особую популярность благодаря своему легкому, но яркому вкусу. Он станет настоящим украшением любого праздника.

Ингредиенты:

2 огурца;

2 помидора;

1 красный лук;

200 г фета сыра, нарезанного кубиками;

100 г оливок, без косточек;

1 ч. л. сушеного орегано;

3 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. красного винного уксуса;

соль и перец.

Приготовление:

Смешайте нарезанные кубиками огурцы, помидоры, фету, кольца красного лука, оливки.

Для заправки смешайте оливковое масло, винный уксус, сушеный орегано, соль и перец.

Полейте приготовленным соусом овощи и перемешайте.

Подавайте непосредственно перед подачей к столу.

Салат с арбузом и сыром фета

Такой рецепт отлично подойдет в качестве нежного и легкого блюда. Компоненты для его готовки очень полезны и низкокалорийны.

Ингредиенты:

400 г нарезанного небольшими кусочками арбуза;

200 г фета сыра, нарезанного кубиками;

1/2 стакана мятных листьев;

1/4 стакана оливкового масла;

2 ст. л. бальзамического уксуса;

соль и перец.

Приготовление:

Смешайте нарезанный арбуз, фету и порванные мятные листья.

Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец.

Полейте соусом салат и аккуратно перемешайте перед подачей.

Легкий овощной салат с оливковым маслом

Для людей, соблюдающих диету, настоящей находкой станет рецепт, характеризующийся обилием свежих овощей.

Ингредиенты:

зелень по вкусу (латук, шпинат, руккола и т.д.);

1 огурец, нарезанный кружками;

1 красный сладкий перец, порезанный полосками;

1 желтый сладкий перец, порезанный полосками;

1 помидор, порезанный дольками;

1/2 красного лука, нарезанного тонкими кольцами;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. бальзамического уксуса;

соль и перец.

Приготовление:

Смешайте порванные листья салата, порезанные огурцы, красный и желтый перцы, помидоры, лук.

Соедините оливковое масло и бальзамический уксус.

Перемешайте до получения однородного соуса. Полейте соусом салат, осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались.

Приправьте солью и перцем по вкусу.

Подведем итог