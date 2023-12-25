5 вещей, которые нельзя делать накануне года Зеленого Деревянного Дракона

Дракон — персонаж грозный, к его приходу лучше подготовиться основательно. Мы составили список вещей, которые могут его разозлить, делать их строго-настрого запрещено.

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Таить обиды

Выяснить отношения в канун года Зеленого Деревянного Дракона можно и даже нужно. Главное: проговорите с оппонентом все претензии, поймите друг друга и постарайтесь оставить негатив в уходящем году Кролика. Ну а потом со спокойной душой встречайте Дракона.

Пускать питомцев к новогоднему столу

Там должен царствовать величественный хозяин года, ну или довольные домочадцы, а никак не ваш песик или кот. Так что ни в коем случае не сажайте домашних животных за новогодний стол. Исключение касается ящерицы, дальнего родственника дракона, ей можно.

Есть кашу

Откажитесь от такой еды перед годом Зеленого Деревянного Дракона. Почему? Ящер — царственное существо, а каша для него слишком скромная пища, не по статусу.

Убираться

Упаси вас драить квартиру 31 декабря. В это время пора уже нарезать ингредиенты для оливье под «Иронию судьбы». Когда же наводить чистоту? Заранее, приберитесь хотя бы за два-три дня до праздника.

Занимать или давать в долг