Тайм-менеджер: список дел поможет успеть доделать все до Нового года

«Укажите, какие рабочие дела, проекты и задачи вам действительно нужно завершить до Нового года. Какие-то другие ваши обещания, что и кому вы пообещали и что тоже нужно закончить. Потом можно расписать по теме Нового года, как вы собираетесь праздновать, что для этого нужно сделать: столик забронировать или продукты заказать, записать себя на маникюр, и так далее», — пояснила эксперт.